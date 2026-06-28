ICE suma otra muerte bajo custodia migratoria
Publicado el28/06/2026 a las 10:50
- Muere mexicano detenido
- ICE investiga fallecimiento
- Autopsia sigue pendiente
Un ciudadano mexicano murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención ubicado en Texas.
El fallecimiento eleva a al menos 20 el número de personas que han perdido la vida bajo custodia de la agencia durante 2026.
Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta.
El migrante fue identificado como Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años.
De acuerdo con la información oficial, el hombre permanecía detenido en el Webb County Detention Center.
Investigan caso de mexicano muerto en centro de ICE
El 19 de junio fue localizado inconsciente dentro de su celda.
Personal del centro respondió al hallazgo, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.
El reporte preliminar señala que la causa de muerte sería por causas naturales.
Sin embargo, las autoridades precisaron que la autopsia definitiva permanece pendiente.
Hasta que concluya ese procedimiento no existirá una determinación oficial sobre las circunstancias del deceso.
El caso se suma a una creciente lista de muertes registradas en instalaciones administradas por ICE durante este año.
Las cifras disponibles indican que al menos 20 personas han fallecido bajo custodia de la agencia en lo que va de 2026.
La investigación permanece abierta
El fallecimiento de Alcorta Rodríguez ocurrió dentro de un centro de detención localizado en el estado de Texas.
Las autoridades no informaron sobre incidentes previos relacionados con el caso.
Tampoco dieron a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud del migrante antes de ser encontrado inconsciente.
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La investigación busca esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.
Mientras tanto, el resultado definitivo dependerá de la autopsia.
Ese procedimiento permitirá confirmar o modificar la causa preliminar reportada inicialmente.
Las autoridades mantienen abierto el expediente correspondiente.
Hasta el momento no se han anunciado conclusiones oficiales.
Muertes bajo custodia de ICE en Texas
Con este caso, Texas acumula cinco fallecimientos registrados este año en instalaciones de ICE.
La muerte de Félix Alcorta Rodríguez representa el quinto caso documentado en ese estado durante 2026.
Al mismo tiempo, el total nacional asciende al menos a 20 fallecimientos bajo custodia de la agencia.
Las cifras reflejan únicamente los casos registrados durante el presente año.
Las autoridades no informaron cambios en los protocolos tras este fallecimiento.
Tampoco anunciaron fechas para concluir la investigación.
El caso permanecerá bajo revisión hasta conocerse el resultado final de la autopsia.
Por ahora, el reporte preliminar continúa señalando que la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque esa conclusión sigue sujeta a confirmación oficial.