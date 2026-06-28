ICE suma otra muerte bajo custodia migratoria

Muere mexicano detenido

ICE investiga fallecimiento

Autopsia sigue pendiente

Un ciudadano mexicano murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención ubicado en Texas.

El fallecimiento eleva a al menos 20 el número de personas que han perdido la vida bajo custodia de la agencia durante 2026.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta.

El migrante fue identificado como Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años.

De acuerdo con la información oficial, el hombre permanecía detenido en el Webb County Detention Center.

Investigan caso de mexicano muerto en centro de ICE

El 19 de junio fue localizado inconsciente dentro de su celda.

Personal del centro respondió al hallazgo, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El reporte preliminar señala que la causa de muerte sería por causas naturales.

Sin embargo, las autoridades precisaron que la autopsia definitiva permanece pendiente.

Hasta que concluya ese procedimiento no existirá una determinación oficial sobre las circunstancias del deceso.

El caso se suma a una creciente lista de muertes registradas en instalaciones administradas por ICE durante este año.

Las cifras disponibles indican que al menos 20 personas han fallecido bajo custodia de la agencia en lo que va de 2026.