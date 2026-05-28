MetLife y la polémica por entradas del Mundial 2026

La FIFA enfrenta una nueva presión a semanas del arranque del Mundial 2026.

Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre las prácticas de venta de boletos para los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, incluida la final del torneo.

El caso pone bajo la lupa uno de los temas más sensibles del Mundial: el acceso real de los aficionados a entradas claras, asequibles y transparentes.

La investigación no solo cuestiona precios altos. También apunta a posibles prácticas engañosas sobre ubicación de asientos, escasez artificial y cambios en el mapa del estadio durante la venta.

Las autoridades ya pidieron documentos a la FIFA

Nueva York y Nueva Jersey enviaron citatorios y solicitudes de información a la FIFA para revisar si sus métodos de venta violaron leyes de protección al consumidor. La pesquisa se concentra en los ocho partidos del Mundial que se jugarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sede también de la final del 19 de julio.

Las fiscales Letitia James y Jennifer Davenport acusaron a la organización de convertir la compra de boletos en un proceso confuso, con escasez aparente y precios difíciles de justificar para residentes y visitantes.

El foco está en precios variables y cambios de asientos