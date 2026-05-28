MetLife y la polémica por entradas del Mundial 2026
Publicado el27/05/2026 a las 22:51
La FIFA enfrenta una nueva presión a semanas del arranque del Mundial 2026.
Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre las prácticas de venta de boletos para los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, incluida la final del torneo.
El caso pone bajo la lupa uno de los temas más sensibles del Mundial: el acceso real de los aficionados a entradas claras, asequibles y transparentes.
La investigación no solo cuestiona precios altos. También apunta a posibles prácticas engañosas sobre ubicación de asientos, escasez artificial y cambios en el mapa del estadio durante la venta.
Las autoridades ya pidieron documentos a la FIFA
Nueva York y Nueva Jersey enviaron citatorios y solicitudes de información a la FIFA para revisar si sus métodos de venta violaron leyes de protección al consumidor. La pesquisa se concentra en los ocho partidos del Mundial que se jugarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sede también de la final del 19 de julio.
Las fiscales Letitia James y Jennifer Davenport acusaron a la organización de convertir la compra de boletos en un proceso confuso, con escasez aparente y precios difíciles de justificar para residentes y visitantes.
El foco está en precios variables y cambios de asientos
Uno de los principales puntos bajo revisión es el uso de “variable pricing”, un modelo que ajusta precios según la demanda.
Las autoridades también analizan denuncias de aficionados que aseguran haber comprado entradas para ciertas zonas y después haber sido reubicados en asientos menos atractivos, incluso más lejos del campo.
Además, el cambio de categorías dentro del estadio durante el proceso de venta habría creado nuevas zonas más deseables y más caras, afectando a compradores tempranos.
Los precios ya detonaron el malestar
El costo de los boletos se volvió parte central de la polémica.
AP reportó que algunos asientos para la final se acercan a los 33 mil dólares, mientras que Nueva York lanzó una lotería especial para ofrecer 1,000 boletos a 50 dólares para residentes, aunque sin incluir la final.
La FIFA, por ahora, rechazó comentar sobre la investigación.
Las fiscalías buscarán determinar si la estrategia de venta, el calendario de liberación de entradas y los cambios en el mapa del estadio inflaron artificialmente precios o afectaron a consumidores antes del Mundial.
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