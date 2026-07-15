Meteorólogos vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el Atlántico y cerca de Florida

Potencial ciclónico en Florida

Aumenta monitoreo del NHC

Vigilan dos zonas tropicales

La temporada de huracanes del Atlántico podría comenzar a mostrar mayor actividad luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) identificara dos áreas bajo vigilancia por un posible desarrollo tropical.

Una de las zonas se ubica en el Atlántico oriental, cerca de las islas de Cabo Verde, mientras que la otra abarca una extensa franja que va desde el Golfo de México hasta la costa sureste de Estados Unidos.

Aunque por ahora la probabilidad de formación de un ciclón tropical sigue siendo baja, los especialistas mantienen un monitoreo constante debido a los cambios que podrían registrarse durante los próximos días.

Las autoridades subrayan que no existe una amenaza inmediata para zonas pobladas, pero recomiendan seguir las actualizaciones oficiales conforme evolucione el comportamiento de ambos sistemas.

El Golfo y la costa sureste concentran la atención de los expertos

El NHC informó que durante el fin de semana podría desarrollarse un área de baja presión sobre una región que se extiende desde las aguas frente a la Gran Curva de Florida.

La zona de vigilancia también comprende la península de Florida y continúa hacia las costas de Georgia y Carolina del Sur, donde podrían presentarse cambios en las condiciones meteorológicas.

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Los pronósticos mantienen una probabilidad baja de desarrollo tropical durante los próximos siete días, aunque las posibilidades han mostrado un incremento gradual.

Meteorólogos de FOX Weather señalaron que este sistema ya era seguido desde principios de la semana debido a la posibilidad de que evolucionara bajo condiciones favorables.