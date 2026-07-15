Meteorólogos vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el Atlántico y cerca de Florida
Publicado el15/07/2026 a las 11:03
- Potencial ciclónico en Florida
- Aumenta monitoreo del NHC
- Vigilan dos zonas tropicales
La temporada de huracanes del Atlántico podría comenzar a mostrar mayor actividad luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) identificara dos áreas bajo vigilancia por un posible desarrollo tropical.
Una de las zonas se ubica en el Atlántico oriental, cerca de las islas de Cabo Verde, mientras que la otra abarca una extensa franja que va desde el Golfo de México hasta la costa sureste de Estados Unidos.
Aunque por ahora la probabilidad de formación de un ciclón tropical sigue siendo baja, los especialistas mantienen un monitoreo constante debido a los cambios que podrían registrarse durante los próximos días.
Las autoridades subrayan que no existe una amenaza inmediata para zonas pobladas, pero recomiendan seguir las actualizaciones oficiales conforme evolucione el comportamiento de ambos sistemas.
El Golfo y la costa sureste concentran la atención de los expertos
El NHC informó que durante el fin de semana podría desarrollarse un área de baja presión sobre una región que se extiende desde las aguas frente a la Gran Curva de Florida.
La zona de vigilancia también comprende la península de Florida y continúa hacia las costas de Georgia y Carolina del Sur, donde podrían presentarse cambios en las condiciones meteorológicas.
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Los pronósticos mantienen una probabilidad baja de desarrollo tropical durante los próximos siete días, aunque las posibilidades han mostrado un incremento gradual.
Meteorólogos de FOX Weather señalaron que este sistema ya era seguido desde principios de la semana debido a la posibilidad de que evolucionara bajo condiciones favorables.
No hay una amenaza inmediata, pero sí lluvias importantes
Los especialistas coinciden en que todavía no existe un centro de baja presión bien definido ni un sistema organizado que represente un riesgo directo para la población.
Sin embargo, explican que incluso sin alcanzar la categoría de ciclón tropical, este patrón atmosférico podría favorecer lluvias abundantes en el norte de Florida y otras zonas del sureste.
Las precipitaciones podrían presentarse durante varios días dependiendo de la evolución del sistema, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones localizadas en algunos sectores.
Por ello, los residentes de las áreas potencialmente afectadas deben mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas y de protección civil.
También vigilan una perturbación cerca de Cabo Verde
Además del sistema cercano a Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes detectó una región de tormentas eléctricas al sureste de las islas de Cabo Verde.
Según el organismo, esa actividad convectiva ha mostrado una mejor organización respecto a días anteriores, motivo por el que comenzó a ser seguida de manera más estrecha.
Durante las próximas 48 horas la probabilidad de desarrollo permanece baja, aunque el sistema se encuentra temporalmente en un entorno que podría favorecer su fortalecimiento.
Los expertos consideran que el comportamiento de esta perturbación será clave para determinar si logra consolidarse antes de encontrar condiciones menos favorables en el Atlántico.
El polvo del Sahara continúa frenando la actividad tropical
Gran parte del Atlántico abierto permanece bajo la influencia de fuertes vientos en altura y extensas nubes de polvo provenientes del desierto del Sahara.
Estos factores dificultan la organización de tormentas tropicales al limitar el desarrollo de nubosidad profunda y reducir las condiciones necesarias para la formación de ciclones.
Esa combinación explica por qué la temporada de huracanes ha mostrado hasta ahora un comportamiento relativamente tranquilo en comparación con otros años.
No obstante, los meteorólogos recuerdan que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante julio y agosto, meses en los que suele aumentar la actividad ciclónica.
La temporada apenas comienza y el monitoreo continúa
Históricamente, muchos de los sistemas tropicales que aparecen durante julio se forman cerca de la costa estadounidense y evolucionan en periodos relativamente cortos.
Además, las temperaturas del agua en el Golfo de México y frente al sureste de Estados Unidos permanecen por encima del promedio, un elemento favorable para futuros desarrollos.
Hasta el momento, Arthur sigue siendo la única tormenta con nombre registrada durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.
Si un nuevo sistema alcanza la intensidad necesaria para ser nombrado, el siguiente nombre previsto en la lista oficial será Bertha, mientras el NHC mantiene vigilancia permanente sobre ambas zonas, señaló ‘Fox Weather‘.