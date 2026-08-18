Meta enfrenta juicio de $1.4 billones que podría cambiar Instagram y Facebook

Meta enfrenta a 29 fiscales estatales que acusan a la compañía de diseñar funciones en Facebook e Instagram que podrían generar adicción entre niños y adolescentes.

Meta enfrenta desde este martes un juicio federal en California que podría obligarla a cambiar la forma en que opera Facebook e Instagram y derivar en una indemnización de hasta $1.4 billones, según EFE.

Por qué importa: El resultado podría afectar cómo Meta diseña y ofrece determinadas funciones a niños y adolescentes, además de convertirse en una prueba clave para miles de demandas contra grandes plataformas tecnológicas.

29 fiscales acusan a Meta por el impacto en menores

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado de ocho personas escucharán en Oakland los argumentos de 29 fiscales estatales que llevaron a Meta ante los tribunales.

La acusación: Los fiscales también aseguran que Meta recopiló ilegalmente información de menores de 13 años, en posible violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.

Otra disputa: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan además a la empresa de violar leyes de protección al consumidor.

Los estados no buscan solamente una compensación económica. También quieren cambios en la manera en que funcionan las plataformas, lo que podría modificar la experiencia de algunos usuarios menores.

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