Meta enfrenta juicio de $1.4 billones que podría cambiar Instagram y Facebook
Publicado el18/08/2026 a las 04:50
Meta enfrenta a 29 fiscales estatales que acusan a la compañía de diseñar funciones en Facebook e Instagram que podrían generar adicción entre niños y adolescentes.
Meta enfrenta desde este martes un juicio federal en California que podría obligarla a cambiar la forma en que opera Facebook e Instagram y derivar en una indemnización de hasta $1.4 billones, según EFE.
Por qué importa: El resultado podría afectar cómo Meta diseña y ofrece determinadas funciones a niños y adolescentes, además de convertirse en una prueba clave para miles de demandas contra grandes plataformas tecnológicas.
29 fiscales acusan a Meta por el impacto en menores
La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado de ocho personas escucharán en Oakland los argumentos de 29 fiscales estatales que llevaron a Meta ante los tribunales.
La acusación: Los fiscales también aseguran que Meta recopiló ilegalmente información de menores de 13 años, en posible violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.
Otra disputa: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan además a la empresa de violar leyes de protección al consumidor.
- Los estados no buscan solamente una compensación económica. También quieren cambios en la manera en que funcionan las plataformas, lo que podría modificar la experiencia de algunos usuarios menores.
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Más de 3,000 demandantes amplían la batalla contra las redes
El proceso forma parte de un litigio multidistrital mucho mayor que reúne a más de 3,000 demandantes contra Meta y otras compañías, entre ellas Google, TikTok y Snap.
- Las demandas sostienen que las plataformas fueron diseñadas para maximizar el tiempo frente a las pantallas y que algunas de sus funciones podrían fomentar conductas adictivas.
El dato: Según EFE, este es el primer proceso por presunto incumplimiento de COPPA dentro de este litigio que llega ante un jurado.
Qué está en juego: El juicio podría servir para medir ante un jurado la solidez de algunas de las principales acusaciones planteadas contra Meta.
El proceso está previsto para durar entre cuatro y seis semanas. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, podrían ser llamados a declarar.
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Meta rechaza las acusaciones y las califica de “infundadas”
Meta niega haber causado los daños que le atribuyen los fiscales y considera que las acusaciones son “infundadas”, según declaró un portavoz de la compañía a ABC.
- La empresa argumenta que los fiscales intentan responsabilizarla por funciones que considera inofensivas y por problemas que afectan a toda la industria, como la verificación de edad.
La defensa: Meta sostiene que los estados no han presentado pruebas de que sus residentes hayan sido engañados.
Qué sigue: Durante las próximas semanas, el jurado deberá escuchar las acusaciones, la defensa de Meta y los posibles testimonios de algunos de sus principales ejecutivos.
El resultado determinará si las reclamaciones de los estados prosperan en este proceso y hasta dónde podrían llegar las consecuencias económicas y los cambios exigidos a Facebook e Instagram.