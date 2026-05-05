Met Gala 2026 deslumbra con arte, alta costura y regresos históricos en Nueva York con impactantes looks
Looks del Met Gala 2026 Alta costura impacta Regresos históricos destacados La Met Gala 2026 volvió a convertir las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte en el epicentro mundial de la moda. Bajo el código de vestimenta “Fashion is Art”, celebridades y diseñadores exploraron la moda como una forma de expresión artística. El evento coincidió […]
Publicado el05/05/2026 a las 10:24
- Looks del Met Gala 2026
- Alta costura impacta
- Regresos históricos destacados
La Met Gala 2026 volvió a convertir las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte en el epicentro mundial de la moda.
Bajo el código de vestimenta “Fashion is Art”, celebridades y diseñadores exploraron la moda como una forma de expresión artística.
El evento coincidió con la exposición de primavera del Instituto del Vestido, titulada “Costume Art”.
La muestra reúne cerca de 200 piezas que vinculan la creación textil con distintas corrientes del arte.
Un evento exclusivo que mueve millones
La gala benéfica mantiene su carácter exclusivo con una lista de alrededor de 400 invitados.
Las entradas individuales alcanzan los 100,000 dólares, mientras que una mesa para diez personas parte desde los 350,000.
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Anna Wintour continúa al frente de la organización, consolidando la velada como una plataforma clave para la alta costura.
Este año, Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams fungieron como coanfitrionas del encuentro. El patrocinio principal estuvo encabezado por Jeff Bezos y Lauren Sánchez.
Emma Chamberlain y Nicole Kidman marcan tendencia
Emma Chamberlain makes her arrival at this year’s #MetGala. See all the looks from tonight: https://t.co/mbST6lEdEN pic.twitter.com/SRXIPqoHiP
— VANITY FAIR (@VanityFair) May 4, 2026
Emma Chamberlain fue de las primeras en desfilar con una silueta a medida de Mugler.
Nicole Kidman apostó por un diseño rojo cubierto de lentejuelas y plumas firmado por Chanel.
Lena Mahfouf sorprendió con un conjunto de dos piezas de Burc Akyol acompañado de joyas Messika.
Sam Smith eligió un look dramático de Christian Cowan que acaparó miradas.
Lady in red! Nicole Kidman has arrived at the 2026 #MetGala: https://t.co/fpQmycqcfW pic.twitter.com/B0UWL7Urxa
— British Vogue (@BritishVogue) May 4, 2026
Naomi Osaka, Katy Perry e Isha Ambani brillan
Tennis superstar @NaomiOsaka turns heads in @RobertWun couture at the 2026 #MetGala. See every look from the red carpet here: https://t.co/sbp6N4HskC pic.twitter.com/5zQygZGx1E
— Vogue Magazine (@voguemagazine) May 4, 2026
Naomi Osaka desfiló con un vestido blanco y tocado a juego de Robert Wun.
Katy Perry llevó una de las propuestas más teatrales de la noche con un diseño de Stella McCartney.
Isha Ambani destacó con una silueta artesanal de Gaurav Gupta cuya elaboración tomó 1,200 horas.
Irina Shayk apostó por una falda low rise y bralette decorados con piedras y relojes.
Katy Perry made quite an entrance at the 2026 Met Gala pic.twitter.com/MTS1Cc3VnQ
— Page Six (@PageSix) May 4, 2026
Heidi Klum y Janelle Monáe apuestan por lo conceptual
Kylie Jenner just hit the #MetGala red carpet in custom @Schiaparelli. See every red carpet arrival from fashion’s biggest night here: https://t.co/9TD3shRmGC pic.twitter.com/OGGB1LP95T
— Vogue Magazine (@voguemagazine) May 4, 2026
Heidi Klum sorprendió con un atuendo que evocaba una estatua viviente.
Janelle Monáe lució una creación de Christian Siriano que fusionó naturaleza y tecnología.
Kylie Jenner apareció con un diseño a medida de Schiaparelli y cejas decoloradas.
Kim Kardashian eligió una silueta futurista con corset metalizado firmado por Allen Jones y Whitaker Malem.
Kim Kardashian at the 2026 #MetGala (Video: Getty)
Full gallery here: https://t.co/s3S6Lmbkes pic.twitter.com/Z5U8qCGRcu
— Deadline (@DEADLINE) May 5, 2026
Regresos icónicos y apariciones estelares
Beyoncé at the Met Gala for the first time in 10 years 🙌 pic.twitter.com/HRHOpX4udJ
— Complex (@Complex) May 5, 2026
Beyoncé regresó a la Met Gala tras una década acompañada por Jay-Z y Blue Ivy Carter.
Rihanna impactó con un diseño metalizado de Maison Margiela FW25 Couture.
A$AP Rocky complementó con un abrigo rosa de Chanel.
Madonna llevó el arte a la alfombra roja con un diseño de Saint Laurent inspirado en Leonora Carrington.
La noche confirmó que la Met Gala sigue siendo el escenario donde moda y arte convergen con audacia, compartió la revista ‘¡HOLA!‘.
Rihanna and Rocky Met Gala pic.twitter.com/LnH14Prlgb
— Met Gala 2026 (@2026MetGala) May 5, 2026