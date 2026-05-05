Looks del Met Gala 2026

Alta costura impacta

Regresos históricos destacados

La Met Gala 2026 volvió a convertir las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte en el epicentro mundial de la moda.

Bajo el código de vestimenta “Fashion is Art”, celebridades y diseñadores exploraron la moda como una forma de expresión artística.

El evento coincidió con la exposición de primavera del Instituto del Vestido, titulada “Costume Art”.

La muestra reúne cerca de 200 piezas que vinculan la creación textil con distintas corrientes del arte.

Un evento exclusivo que mueve millones

La gala benéfica mantiene su carácter exclusivo con una lista de alrededor de 400 invitados.