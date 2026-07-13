Messi vs Inglaterra: el duelo que nunca ocurrió…
Publicado el12/07/2026 a las 18:24
Lionel Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra con Argentina en una semifinal del Mundial 2026, cerrando una curiosa ausencia en su carrera.
Se trata de uno de los cruces más históricos del fútbol… que nunca había ocurrido en la era Messi.
Un vacío increíble en su carrera
El dato sorprende.
Tras más de 20 años con la Albiceleste, Messi nunca había jugado contra Inglaterra en un partido oficial.
El momento finalmente llegó.
Todo empezó con una suspensión
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El primer cruce se frustró en 2005.
Messi, con 18 años, estaba convocado para un amistoso, pero una sanción tras su expulsión ante Hungría lo dejó fuera.
Se quedó sin debut.
El Mundial nunca los cruzó
El destino tampoco ayudó.
Desde 2006, Argentina e Inglaterra evitaron enfrentarse en cada Copa del Mundo por resultados cruzados.
Siempre faltó algo.
Amistosos que nunca se dieron
El desencuentro se prolongó.
Las federaciones no lograron pactar nuevos partidos en casi dos décadas.
El cruce quedó pendiente.
Un duelo que llega en el escenario más grande
El contexto lo cambia todo.
Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra… en una semifinal del Mundial.
No hay margen para errores.
Messi, un verdugo del fútbol inglés
La historia tiene matices.
Aunque nunca jugó contra Inglaterra, sí ha castigado a clubes ingleses en Champions League durante años.
El respeto es mutuo.
El capítulo que faltaba en su legado
La historia se completa.
El capitán argentino tendrá la oportunidad de enfrentar a una de las selecciones más emblemáticas en el partido más importante.
El duelo es histórico.
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