Messi vs Inglaterra: el duelo que nunca ocurrió…

Lionel Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra con Argentina en una semifinal del Mundial 2026, cerrando una curiosa ausencia en su carrera.

Se trata de uno de los cruces más históricos del fútbol… que nunca había ocurrido en la era Messi.

Un vacío increíble en su carrera

El dato sorprende.

Tras más de 20 años con la Albiceleste, Messi nunca había jugado contra Inglaterra en un partido oficial.

El momento finalmente llegó.

Todo empezó con una suspensión