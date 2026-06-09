Messi da esperanza a Argentina: podría jugar antes del debut mundialista

a Selección de Argentina recibió una noticia alentadora a pocos días de su debut en la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi continúa mostrando una evolución favorable de la molestia física que sufrió a finales de mayo y podría volver a tener actividad antes del inicio del torneo.

El capitán albiceleste trabaja junto al cuerpo médico para llegar en las mejores condiciones al estreno mundialista y todo apunta a que sumará minutos en el amistoso frente a Islandia.

Scaloni lleva tranquilidad

Durante una conferencia de prensa, el seleccionador argentino confirmó que el panorama es positivo para el ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Leo está bien”, aseguró Lionel Scaloni, quien explicó que Messi ya ha realizado parte de los entrenamientos junto al resto del grupo.

El técnico también dejó abierta la posibilidad de que el futbolista tenga participación en el último ensayo previo al Mundial, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la evolución médica y de una conversación con el propio jugador.

Argentina no quiere correr riesgos

Por ello, cualquier participación ante Islandia será cuidadosamente administrada para evitar una recaída que comprometa su presencia en el torneo.

“No queremos arriesgarlo”, reiteró Scaloni al referirse al estado físico del capitán argentino.

Más jugadores en recuperación

Además de Messi, Argentina sigue de cerca la evolución de otros futbolistas importantes como Julián Álvarez, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, quienes también han trabajado para superar distintos problemas físicos.

El amistoso ante Islandia servirá para repartir cargas, probar variantes y terminar de definir el equipo que buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

La mira puesta en el debut

Argentina iniciará su participación en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 28 de junio.

La recuperación de Lionel Messi representa una de las noticias más importantes para la Albiceleste, que sueña con volver a pelear por el título con su máximo referente liderando al equipo dentro del campo.