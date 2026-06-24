Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026
Publicado el23/06/2026 a las 19:00
Mientras la fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, la lucha por el campeonato de goleo comienza a captar la atención de aficionados y especialistas.
Tras las primeras jornadas, Lionel Messi se ha colocado como el máximo anotador del torneo con cinco goles en apenas dos partidos, una cifra que lo mantiene en la cima de la clasificación.
Messi marca el ritmo
El capitán argentino atraviesa un gran momento ofensivo y ha sido determinante para el buen arranque de la Albiceleste en la Copa del Mundo.
Sin embargo, la ventaja todavía es corta y la competencia promete mantenerse abierta durante las próximas jornadas.
Mbappé y Haaland acechan
Los principales perseguidores de Messi son Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes acumulan cuatro anotaciones cada uno.
Ambos delanteros mantienen su protagonismo habitual y aparecen como los principales candidatos para disputar la Bota de Oro del torneo.
Otros nombres en la pelea
Con tres goles figuran Deniz Undav y Jonathan David, quienes continúan sorprendiendo con su rendimiento en el inicio del campeonato.
Por su parte, Cristiano Ronaldo se metió oficialmente en la carrera tras marcar un doblete frente a Uzbekistán y alcanzar dos anotaciones en el certamen.
Así marcha la tabla de goleadores
5 goles
- Lionel Messi (Argentina)
4 goles
- Kylian Mbappé (Francia)
- Erling Haaland (Noruega)
3 goles
- Deniz Undav (Alemania)
- Jonathan David (Canadá)
2 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Kai Havertz (Alemania)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Vinícius Júnior (Brasil)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Mikel Oyarzabal (España)
- Cody Gakpo (Países Bajos)
- Ismaïla Sarr (Senegal), entre otros.
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