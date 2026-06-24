Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026

Mientras la fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, la lucha por el campeonato de goleo comienza a captar la atención de aficionados y especialistas.

Tras las primeras jornadas, Lionel Messi se ha colocado como el máximo anotador del torneo con cinco goles en apenas dos partidos, una cifra que lo mantiene en la cima de la clasificación.

Messi marca el ritmo

El capitán argentino atraviesa un gran momento ofensivo y ha sido determinante para el buen arranque de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la ventaja todavía es corta y la competencia promete mantenerse abierta durante las próximas jornadas.

Mbappé y Haaland acechan

Los principales perseguidores de Messi son Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes acumulan cuatro anotaciones cada uno.

Ambos delanteros mantienen su protagonismo habitual y aparecen como los principales candidatos para disputar la Bota de Oro del torneo.