Aguirre abre la puerta a Ochoa para el duelo ante Chequia

La Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Chequia y Javier Aguirre dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones importantes en su alineación, incluyendo un posible cambio en la portería.

El estratega mexicano aseguró que varios futbolistas podrían tener la oportunidad de disputar minutos mundialistas como reconocimiento al trabajo realizado durante todo el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Aguirre planea cambios

Durante una entrevista con Mauricio Ymay, el técnico del Tri explicó que tiene previsto modificar entre tres y cuatro posiciones para el encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

“Los que tuvimos oportunidad de jugar un Mundial sabemos lo que significa. El mejor premio que pueden tener los jugadores es participar y sentirse parte del equipo”, señaló Aguirre.

¿Ochoa será titular?

Al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa aparezca desde el inicio frente a Chequia, el entrenador evitó confirmarlo.

Aguirre explicó que primero comunicará cualquier decisión a los futbolistas antes de hacerlo público.

“Hemos entrenado cambiando mucho, incluida la portería, pero no me gustaría que se enteraran por los medios si juegan o no”, comentó.

La posible aparición de Ochoa tendría un significado especial, ya que el veterano guardameta disputa su sexta Copa del Mundo, igualando una marca histórica.

El ataque, la principal preocupación

Más allá de las rotaciones, Aguirre reconoció que el aspecto ofensivo sigue siendo uno de los puntos a mejorar para la Selección Mexicana.

El entrenador considera que el equipo necesita tomar mejores decisiones en el último tercio del campo para generar más oportunidades de gol.

“Hacia adelante no hemos generado la cantidad de ocasiones que nos gustaría. Hemos trabajado para mejorar, especialmente por las bandas y en los centros”, explicó.

México busca cerrar fuerte

La Selección Mexicana llega al duelo ante Chequia tras sumar resultados positivos en sus primeros compromisos y buscará terminar la fase de grupos con buenas sensaciones antes de la ronda de eliminación directa.

La posible participación de Guillermo Ochoa será uno de los temas más seguidos por la afición mexicana en un partido que podría marcar otro capítulo especial en la histórica carrera del guardameta tricolor.