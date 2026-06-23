Francia se une al luto de Deschamps

La selección de Francia afrontará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con una ausencia de peso en el banquillo.

Didier Deschamps no estará presente en el encuentro ante Noruega después del fallecimiento de su madre, según confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Una baja sensible en un momento clave

El seleccionador francés abandona temporalmente la concentración.

Deschamps recibió la noticia del fallecimiento de su madre en la mañana del martes y regresará a Francia para asistir al funeral.

El técnico no dirigirá al equipo en el duelo decisivo por el primer lugar del grupo.

La Federación expresó sus condolencias y pidió respeto por la privacidad de la familia en este momento.

Guy Stéphan tomará el control del equipo