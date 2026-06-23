Francia se une al luto de Deschamps
Publicado el23/06/2026 a las 11:40
La selección de Francia afrontará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con una ausencia de peso en el banquillo.
Didier Deschamps no estará presente en el encuentro ante Noruega después del fallecimiento de su madre, según confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Una baja sensible en un momento clave
El seleccionador francés abandona temporalmente la concentración.
Deschamps recibió la noticia del fallecimiento de su madre en la mañana del martes y regresará a Francia para asistir al funeral.
El técnico no dirigirá al equipo en el duelo decisivo por el primer lugar del grupo.
La Federación expresó sus condolencias y pidió respeto por la privacidad de la familia en este momento.
Guy Stéphan tomará el control del equipo
El relevo será inmediato en el banquillo.
El asistente Guy Stéphan asumirá la dirección técnica en el partido que se disputará en el Gillette Stadium, donde Francia buscará asegurar el liderato del grupo antes de los octavos de final.
Será una prueba importante en un contexto emocional delicado para el cuerpo técnico.
Francia ya está clasificada
El equipo llega con el objetivo prácticamente cumplido.
Con dos victorias en dos partidos —ante Senegal e Irak—, Francia ya aseguró su presencia en la fase de eliminación directa como uno de los equipos más sólidos del torneo.
El duelo ante Noruega definirá únicamente el orden del grupo.
Un golpe emocional antes de un partido decisivo
El equipo pierde a su líder en la banda, pero mantiene el rumbo deportivo.
Deschamps estaba dirigiendo su último Mundial antes de dejar el cargo tras el torneo, lo que añade un componente emocional adicional a la noticia.
Francia enfrentará a Noruega con la misión de cerrar la fase de grupos en lo más alto, mientras el cuerpo técnico gestiona una baja inesperada en un momento clave del campeonato.
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