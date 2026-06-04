Messi gana el Princesa de Asturias 2026

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias 2026 y deja un mensaje que emociona sobre su vínculo con España.

Lionel Messi fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que distingue su trayectoria dentro y fuera del campo, así como su impacto global en el deporte. El premio consolida a Messi como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte, no solo por sus títulos, sino también por su comportamiento y labor social. Reconocimiento a una carrera histórica Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premios Princesa de Asturias (@fundacionprincesadeasturias) El jurado eligió al argentino entre 27 candidaturas. Destacaron su talento, su trayectoria deportiva y su trabajo solidario enfocado en mejorar el acceso a la educación y la salud de niños en situación vulnerable. Un palmarés sin comparación Messi llega al premio con cifras únicas.

Ha ganado 47 títulos en 23 temporadas como profesional, convirtiéndose en el futbolista con más trofeos en la historia. Un mensaje con fuerte vínculo emocional Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premios Princesa de Asturias (@fundacionprincesadeasturias) Tras conocer la noticia, Messi dejó una declaración significativa. “España y Cataluña son parte de mi vida”, expresó, recordando su paso por el FC Barcelona, donde creció como futbolista y formó su familia. Valores dentro y fuera del campo Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premios Princesa de Asturias (@fundacionprincesadeasturias) El jurado también resaltó su conducta.

Se subrayó su humildad, constancia y compromiso colectivo como elementos que han marcado su carrera y le han valido el respeto global. Impacto más allá del fútbol La dimensión de Messi no es solo deportiva. A través de su fundación, desde 2007, impulsa proyectos vinculados a la educación y la salud, además de su rol como embajador de UNICEF desde 2010. Una carrera llena de logros colectivos A nivel de clubes, sus éxitos son amplios. Con Barcelona ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, mientras que con PSG e Inter Miami también sumó trofeos en distintas competiciones. Consagración también con Argentina