¿Qué comer durante la menstruación para aliviar dolores e inflamación? Esto dicen los expertos

Menstruación: descubre qué alimentos pueden ayudarte a reducir dolores e inflamación de forma natural y mejorar cómo te sientes esos días.

Alimentos alivian síntomas menstruales

Omega 3 reduce inflamación

Hierro combate el cansancio 👉Un momento de calma y bienestar para acompañar cada fase de tu ciclo menstrual La menstruación no solo implica sangrado. Para muchas mujeres también significa dolor abdominal, inflamación, cansancio, cambios de humor, retención de líquidos y antojos intensos. Lo que pocas personas saben es que la alimentación puede convertirse en una herramienta clave para reducir buena parte de esas molestias. Especialistas de Quirónsalud Valencia y de la Academia Española de Nutrición y Dietética explican que los cambios hormonales durante el ciclo menstrual afectan directamente el apetito, el metabolismo y hasta el estado de ánimo. Por eso, elegir ciertos alimentos puede ayudar a sobrellevar mejor esos días. Los mejores alimentos para aliviar dolores y molestias durante la menstruación

Omega 3: el aliado contra la inflamación y los cólicos Uno de los nutrientes más recomendados durante la regla es el omega 3, conocido por su potente efecto antiinflamatorio. ¿Cómo ayuda realmente? Reduce la inflamación relacionada con los cólicos menstruales.

Puede disminuir la sensación de abdomen hinchado.

Ayuda al equilibrio hormonal.

Favorece la circulación sanguínea. Los expertos recomiendan incluir: Sardinas

Salmón

Caballa

Atún

Nueces

Semillas de lino El pescado azul destaca especialmente porque aporta grasas saludables que el cuerpo necesita para regular procesos hormonales. Además, consumir omega 3 de forma constante puede ayudar incluso antes de que aparezca la menstruación. 👉Tu aliado para sentir más equilibrio y bienestar en cada fase hormonal

Hierro: clave para combatir el cansancio y la debilidad Durante la menstruación se pierde sangre y, con ella, hierro. Esa pérdida puede provocar sensación de agotamiento, mareos o falta de energía. El hierro ayuda porque: Transporta oxígeno a todo el cuerpo.

Mantiene los niveles de energía.

Reduce la fatiga.

Ayuda a prevenir anemia. Los alimentos más recomendados son: Legumbres

Sardinas

Huevos

Mariscos

Carnes magras

Almendras Pero hay un detalle importante: el hierro se absorbe mejor cuando se acompaña de vitamina C. Por eso, especialistas recomiendan combinar esos alimentos con: Naranja

Kiwi

Limón

Fresas

Tomate

Pimiento crudo

Además, aconsejan evitar café o té justo después de comer, porque pueden dificultar la absorción del hierro. 👉Recarga tu energía en los días más intensos de tu ciclo Magnesio: menos irritabilidad y menos retención de líquidos Muchas mujeres experimentan irritabilidad, ansiedad o sensibilidad emocional antes de la regla. Según expertos, esto podría estar relacionado con niveles bajos de magnesio. Este mineral ayuda a: Relajar músculos.

Disminuir tensión corporal.

Reducir cambios de humor.

Combatir la retención de líquidos.

Mejorar el descanso. ¿Dónde encontrarlo? Almendras

Semillas de calabaza

Avena

Verduras de hoja verde

Chocolate negro

Sí, el chocolate puede ser beneficioso. El recomendado es el que tiene más de 70% de cacao, ya que aporta magnesio y puede ayudar a mejorar el ánimo sin exceso de azúcar. 👉 Ayuda a relajar tu cuerpo y aliviar esos días difíciles del mes Plátano y aguacate: pequeños alimentos con grandes beneficios Hay alimentos cotidianos que pueden marcar una gran diferencia durante esos días. El plátano ayuda porque: Aporta potasio.

Reduce hinchazón.

Ayuda a equilibrar líquidos.

Puede disminuir calambres musculares. El aguacate destaca por: Su contenido de vitamina B6.

Ayudar a controlar irritabilidad.

Aportar grasas saludables.

Generar sensación de saciedad.

Además, ambos alimentos ayudan a controlar los antojos de azúcar que suelen aparecer antes de la menstruación. 👉Recarga tu energía en los días más intensos de tu ciclo Qué alimentos empeoran los síntomas menstruales Así como algunos alimentos ayudan, otros pueden hacer que las molestias aumenten considerablemente. Los especialistas recomiendan reducir: Ultraprocesados

Comida rápida

Refrescos

Exceso de azúcar

Embutidos

Alcohol

Frituras ¿Por qué? Porque estos productos:

Favorecen la inflamación.

Aumentan la retención de líquidos.

Generan picos de azúcar.

Empeoran los cambios de humor.

Pueden intensificar el dolor menstrual. También recomiendan moderar la cafeína, especialmente en mujeres sensibles a la ansiedad o tensión mamaria. 👉Un momento de calma y bienestar para acompañar cada fase de tu ciclo menstrual La hidratación puede ayudar más de lo que parece Muchas veces la inflamación y el cansancio empeoran simplemente por no beber suficiente agua. Mantenerse hidratada ayuda a: Reducir hinchazón.

Mejorar la digestión.

Combatir el cansancio.

Favorecer el equilibrio de líquidos. Los expertos recomiendan beber agua durante todo el día y complementar con infusiones como manzanilla o jengibre, conocidas por sus propiedades calmantes y digestivas. 👉Tu aliado para sentir más equilibrio y bienestar en cada fase hormonal

El ejercicio y el descanso también influyen en el dolor menstrual La alimentación no actúa sola. Especialistas recuerdan que otros hábitos pueden hacer una gran diferencia durante el ciclo menstrual. Entre los más importantes están: Dormir bien.

Reducir estrés.

Hacer ejercicio moderado.

Mantener horarios regulares. La actividad física ayuda porque libera endorfinas, sustancias relacionadas con la sensación de bienestar y reducción del dolor. Además, caminar, hacer yoga o ejercicios suaves puede mejorar la circulación y disminuir la sensación de pesadez durante la menstruación. Aunque los dolores menstruales y el síndrome premenstrual forman parte de la realidad de millones de mujeres, pequeños cambios en la alimentación y en los hábitos diarios pueden hacer que esos días sean mucho más llevaderos. Priorizar alimentos frescos, ricos en nutrientes y antiinflamatorios no solo ayuda durante la regla, sino que también favorece el equilibrio hormonal y el bienestar general a lo largo de todo el ciclo menstrual.