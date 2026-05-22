Hojas de guayaba: el té natural que ayuda a controlar el azúcar y apoyar la pérdida de peso
Publicado el22/05/2026 a las 07:38
- Ayuda a controlar glucosa
- Favorece pérdida de peso
- Rica en antioxidantes
La guayaba no solo es una fruta tropical famosa por su sabor dulce y refrescante.
Sus hojas también se han convertido en protagonistas dentro de la medicina natural gracias a sus posibles beneficios para controlar la glucosa, mejorar la digestión y favorecer la pérdida de peso.
Lo interesante es que este remedio casero ha pasado de las recetas tradicionales a despertar el interés de estudios científicos que analizan sus propiedades.
Hojas de guayaba: todo lo que debes saber sobre sus beneficios para la salud
La quercetina: el componente estrella de las hojas de guayaba
Uno de los compuestos que más ha llamado la atención de investigadores y especialistas en medicina natural es la quercetina, un flavonoide presente en las hojas de guayaba y reconocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
¿Por qué es importante? Porque este componente podría ser uno de los responsables de los efectos positivos relacionados con el control de la glucosa en sangre.
Algunos estudios señalan que la quercetina puede ayudar a:
- Reducir el estrés oxidativo en el cuerpo
- Disminuir inflamación
- Mejorar la sensibilidad a la insulina
- Favorecer el control del azúcar en sangre
Además, este flavonoide también ha sido estudiado por su posible papel en la protección cardiovascular y en la reducción del colesterol malo.
La quercetina no solo está presente en las hojas de guayaba.
También puede encontrarse en alimentos como cebolla, manzana, uvas y té verde, aunque las hojas de guayaba destacan por concentrar este compuesto junto con otros antioxidantes naturales.
¿Por qué las hojas de guayaba llaman tanto la atención?
Las hojas contienen compuestos naturales como:
- Polifenoles
- Flavonoides
- Carotenoides
- Taninos
Estos elementos destacan por sus propiedades:
- Antioxidantes
- Antiinflamatorias
- Antibacterianas
- Antifúngicas
De acuerdo con investigaciones citadas por revistas médicas como Journal of Ethnopharmacology, estos compuestos podrían ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina.
El beneficio más buscado: ayudar a controlar la glucosa
Uno de los temas que más ha llamado la atención es el posible impacto de las hojas de guayaba en personas con diabetes tipo 2.
Diversos estudios señalan que el extracto de estas hojas podría:
- Disminuir picos de azúcar después de comer
- Ayudar al metabolismo de la glucosa
- Mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina
- Reducir la resistencia a la insulina
Aunque especialistas aclaran que no sustituye medicamentos ni tratamientos médicos, sí podría funcionar como complemento dentro de hábitos saludables supervisados por un profesional.
También se relaciona con la pérdida de peso
El famoso té de hojas de guayaba también ha ganado popularidad entre quienes buscan bajar de peso de manera natural.
¿Por qué?
Porque algunas investigaciones y publicaciones sobre medicina natural señalan que esta infusión podría:
- Favorecer la digestión
- Ayudar a eliminar líquidos retenidos
- Reducir la absorción de azúcar en el intestino
- Apoyar el metabolismo de las grasas
- Ayudar a eliminar toxinas
Además, al ser una bebida baja en calorías, muchas personas la incorporan como sustituto de refrescos o bebidas azucaradas.
Más beneficios que han sorprendido a muchos
Las hojas de guayaba llevan décadas utilizándose en remedios caseros para distintos malestares.
Entre los beneficios más conocidos destacan:
Para el estómago y digestión
- Diarrea
- Cólicos
- Náuseas
- Gastritis
- Inflamación intestinal
Para vías respiratorias
- Tos
- Resfriados
- Irritación de garganta
Otros usos populares
- Ayuda contra colesterol alto
- Puede disminuir retención de líquidos
- Favorece la salud cardiovascular
- Ayuda a combatir bacterias
- Se usa para molestias bucales
Incluso, algunas personas mastican las hojas directamente para aliviar dolor de muelas o molestias en encías.
Cómo preparar el té de hojas de guayaba
La receta es sencilla y puede hacerse en casa en pocos minutos.
Ingredientes
- 3 o 4 hojas de guayaba
- Medio litro de agua
- Canela (opcional)
- Trozos de guayaba (opcional)
Preparación paso a paso
1. Hervir el agua
Coloca el agua en una olla y espera hasta que hierva.
2. Agregar las hojas
Añade las hojas de guayaba y deja hervir aproximadamente 10 minutos.
3. Reposar la infusión
Apaga el fuego y deja reposar con la olla tapada.
4. Colar y servir
Cuela el té antes de beberlo.
Muchas personas agregan canela para darle un sabor más intenso y aromático.
Lo más importante: consultar al médico
Aunque las hojas de guayaba tienen propiedades interesantes, especialistas recuerdan que no todos los organismos reaccionan igual.
Su consumo podría no ser recomendable en casos de:
- Embarazo
- Lactancia
- Personas con enfermedades preexistentes
- Uso de ciertos medicamentos
- Alergias a plantas medicinales
Por eso, antes de consumir este tipo de remedios naturales con frecuencia, lo mejor es consultar a un médico o especialista.
A pesar de que las hojas de guayaba se han utilizado durante generaciones dentro de la medicina natural y cada vez existen más investigaciones sobre sus posibles beneficios, especialistas recuerdan que ningún remedio casero debe sustituir tratamientos médicos profesionales.
Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y acudir a revisiones médicas sigue siendo fundamental para cuidar la salud y controlar enfermedades como la diabetes o el sobrepeso.
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Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y educativo. Antes de consumir infusiones, suplementos o remedios naturales de forma frecuente, es importante consultar con un médico, especialmente si se padecen enfermedades crónicas, se toman medicamentos o existe embarazo o lactancia.
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¿Alguna vez has probado el té de hojas de guayaba o conocías sus beneficios para controlar el azúcar y mejorar la digestión?
FUENTE: El Informador / Clarín