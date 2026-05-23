Memorial Day bajo contrastes: tormentas y frío en el este, calor y sol en el oeste
Publicado el23/05/2026 a las 12:57
- Tormentas y frío en oeste de EEUU
- Inundaciones en Texas
- Calor extremo oeste
El fin de semana del Memorial Day llegará con un panorama climático dividido en Estados Unidos, con lluvias y descenso de temperaturas en el este y condiciones mayormente secas en el oeste.
Tras varios días marcados por tormentas eléctricas intensas y episodios de calor inusual, millones de personas deberán ajustar sus planes al aire libre.
Mientras algunas regiones recibirán un alivio necesario frente a la sequía, otras enfrentarán posibles inundaciones repentinas.
El contraste será evidente entre quienes preparan paraguas y quienes alistan protector solar.
Noreste: frío inesperado y lluvias persistentes
En el noreste y el Atlántico medio, el calor récord de principios de semana dará paso a un ambiente mucho más fresco.
“Alivio del calor llegará a costa de un clima mucho más fresco y lluvia durante el fin de semana del Memorial Day en el este”, explicó Joe Lundberg, meteorólogo sénior de AccuWeather.
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Las precipitaciones avanzarán desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica, afectando de manera intermitente actividades conmemorativas.
Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Baltimore y Pittsburgh podrían registrar lluvias en distintos momentos del fin de semana largo.
Lluvias que alivian, pero también preocupan
En varias zonas del norte del Atlántico Medio, donde la sequía amenaza la agricultura, las lluvias podrían resultar beneficiosas.
Se estiman acumulaciones de entre 1.25 y 5 centímetros en numerosos sectores, con mayor intensidad prevista para el domingo.
Sin embargo, el descenso térmico será notable, con máximas que oscilarán entre 15 y 16 grados Celsius en algunas áreas.
En regiones del interior, los valores podrían descender hasta niveles más propios de mediados de abril que de finales de mayo.
Del sur a los Apalaches: riesgo de inundaciones
Desde Texas hasta el valle del Misisipi y partes del sureste, las lluvias también marcarán el feriado.
“Si bien gran parte de las lluvias ayudarán a aliviar las condiciones de sequía a nivel local, algunas áreas recibirán varias rondas de fuertes aguaceros que podrían provocar inundaciones repentinas”, advirtió Brett Anderson, meteorólogo sénior de AccuWeather.
En zonas que van desde Corpus Christi hasta Shreveport podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros de lluvia.
Más hacia el este, desde Florida hasta las Carolinas, las precipitaciones serán más intermitentes, permitiendo algunas ventanas para actividades al aire libre.
Oeste y Medio Oeste: calor y estabilidad
En contraste, el oeste y buena parte del Medio Oeste disfrutarán de un clima más estable y soleado.
Una zona de alta presión favorecerá temperaturas elevadas, especialmente en el suroeste, donde Phoenix podría acercarse o superar los 100 grados Fahrenheit.
En el Valle Central de California y regiones desérticas de Nevada y Utah, los termómetros rondarán o superarán los 90 grados.
“Se espera un aumento significativo de las temperaturas en las zonas septentrionales de las Grandes Llanuras el lunes”, indicó Anderson, aunque advirtió que el noroeste del Pacífico podría recibir lluvias el lunes y que algunas tormentas aisladas podrían afectar eventos como las 500 Millas de Indianápolis, detalló ‘AccuWeather‘.