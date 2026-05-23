Memorial Day bajo contrastes: tormentas y frío en el este, calor y sol en el oeste

Tormentas y frío en oeste de EEUU

Inundaciones en Texas

Calor extremo oeste

El fin de semana del Memorial Day llegará con un panorama climático dividido en Estados Unidos, con lluvias y descenso de temperaturas en el este y condiciones mayormente secas en el oeste.

Tras varios días marcados por tormentas eléctricas intensas y episodios de calor inusual, millones de personas deberán ajustar sus planes al aire libre.

Mientras algunas regiones recibirán un alivio necesario frente a la sequía, otras enfrentarán posibles inundaciones repentinas.

El contraste será evidente entre quienes preparan paraguas y quienes alistan protector solar.

Noreste: frío inesperado y lluvias persistentes

En el noreste y el Atlántico medio, el calor récord de principios de semana dará paso a un ambiente mucho más fresco.

“Alivio del calor llegará a costa de un clima mucho más fresco y lluvia durante el fin de semana del Memorial Day en el este”, explicó Joe Lundberg, meteorólogo sénior de AccuWeather.

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Las precipitaciones avanzarán desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica, afectando de manera intermitente actividades conmemorativas.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Baltimore y Pittsburgh podrían registrar lluvias en distintos momentos del fin de semana largo.