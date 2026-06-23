Mbappé rompe el silencio tras el histórico récord de Messi en los Mundiales

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 luego de marcar un doblete en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak. Sin embargo, una de las preguntas más esperadas tras el partido estuvo relacionada con Lionel Messi, quien horas antes se convirtió en el máximo goleador histórico en la historia de las Copas del Mundo.

El delantero francés fue cuestionado sobre la marca conseguida por el capitán argentino, pero dejó claro que su atención está completamente centrada en ayudar a su selección.

Mbappé responde al récord histórico de Messi

En declaraciones realizadas en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia, Mbappé aseguró que no sigue de cerca los números de Messi ni compite con él por los registros individuales.

«Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más», afirmó el delantero francés.

El atacante agregó que su único objetivo es aportar al éxito colectivo de Francia en la Copa del Mundo.

Messi amplía su leyenda en el Mundial

Lionel Messi alcanzó este lunes un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 anotaciones.

El argentino suma además cinco goles en la presente edición del torneo, consolidando otra actuación sobresaliente con la selección de Argentina.

Por su parte, Mbappé llegó a 16 tantos mundialistas, cifra que comparte con el alemán Miroslav Klose y que lo mantiene muy cerca de seguir escalando en la clasificación histórica.

Mbappé celebra su partido número 100 con Francia

Más allá de la comparación con Messi, el encuentro frente a Irak tuvo un significado especial para Mbappé, quien alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Francia.

El delantero destacó que llega al Mundial en un gran momento luego de superar una importante lesión sufrida durante la temporada con el Real Madrid.

«Intenté hacer la mejor temporada posible. Tuve una lesión importante en enero, pero logré recuperarme física y mentalmente para llegar aquí en buenas condiciones», explicó.

La tormenta que complicó a Francia

El compromiso también estuvo marcado por una larga interrupción debido a una fuerte tormenta que cayó sobre Filadelfia.

El partido permaneció suspendido durante casi dos horas, una situación que Mbappé reconoció como uno de los momentos más complicados de la jornada.

«Fue una noche muy larga. Mantener la concentración durante tanto tiempo en el vestuario fue muy difícil, pero al final conseguimos nuestro objetivo», señaló.

Francia sigue firme en busca del título

Con la victoria sobre Irak y otro doblete de Mbappé, Francia mantiene su paso perfecto en el Mundial 2026 y se consolida como una de las principales candidatas al título.

Mientras tanto, la rivalidad estadística con Messi continúa alimentando el debate entre aficionados, aunque el delantero francés insiste en que su prioridad sigue siendo únicamente el éxito de su selección.