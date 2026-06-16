Mbappé lidera a Francia con doblete en el Mundial

Francia debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse 3-1 a Senegal en un partido que se resolvió en el tramo final, con Kylian Mbappé como gran protagonista con un doblete decisivo.

El delantero no solo encaminó la victoria, sino que hizo historia al convertirse en el máximo goleador de la selección francesa, marcando un nuevo hito en pleno Mundial.

Mbappé destraba un partido cerrado

Durante gran parte del encuentro, Francia tuvo dificultades para romper el orden defensivo de Senegal, que incluso generó las ocasiones más claras en la primera mitad.

El partido se mantenía sin goles hasta el minuto 66, cuando Mbappé apareció en el área para definir un centro de Michael Olise y abrir el marcador.

El tanto no solo significó el 1-0, sino que le permitió igualar el récord goleador histórico de la selección francesa con 57 goles.

Francia aprovecha los espacios

Con la ventaja en el marcador, el equipo de Didier Deschamps comenzó a encontrar más espacios ante un Senegal obligado a adelantar líneas.