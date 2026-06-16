Mbappé lidera a Francia con doblete en el Mundial
Publicado el16/06/2026 a las 12:23
Francia debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse 3-1 a Senegal en un partido que se resolvió en el tramo final, con Kylian Mbappé como gran protagonista con un doblete decisivo.
El delantero no solo encaminó la victoria, sino que hizo historia al convertirse en el máximo goleador de la selección francesa, marcando un nuevo hito en pleno Mundial.
Mbappé destraba un partido cerrado
Durante gran parte del encuentro, Francia tuvo dificultades para romper el orden defensivo de Senegal, que incluso generó las ocasiones más claras en la primera mitad.
El partido se mantenía sin goles hasta el minuto 66, cuando Mbappé apareció en el área para definir un centro de Michael Olise y abrir el marcador.
El tanto no solo significó el 1-0, sino que le permitió igualar el récord goleador histórico de la selección francesa con 57 goles.
Francia aprovecha los espacios
Con la ventaja en el marcador, el equipo de Didier Deschamps comenzó a encontrar más espacios ante un Senegal obligado a adelantar líneas.
Bradley Barcola amplió la diferencia con un gol tras una jugada rápida, lo que parecía encaminar definitivamente el triunfo francés.
Sin embargo, el partido aún guardaba emociones en los minutos finales.
Mbappé sentencia y rompe el récord
Cuando Senegal buscaba el empate, Mbappé volvió a aparecer en el tiempo añadido.
Con espacios abiertos, recibió tras una jugada colectiva y sacó un potente remate desde fuera del área para marcar el 3-1 definitivo.
Ese gol no solo aseguró la victoria, sino que le permitió superar a Olivier Giroud y convertirse en el máximo goleador histórico de Francia.
Senegal compite pero no alcanza
El conjunto africano logró descontar momentáneamente con un gol de Mbaye en los minutos finales, tras una jugada individual.
A pesar del esfuerzo, Senegal no pudo sostener el ritmo en el cierre del partido y terminó cediendo ante la efectividad francesa.
Francia inicia su camino con una victoria sólida y con Mbappé en estado determinante, mientras Senegal deberá ajustar detalles para mantenerse con vida en el grupo.
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