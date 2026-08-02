Congresista republicano mantiene su candidatura pese a graves acusaciones de violencia doméstica

Max Miller rechazó abandonar la carrera por la reelección tras negar las denuncias presentadas por su exesposa, mientras el escándalo amenaza un escaño que los republicanos consideraban seguro en Ohio.

El representante republicano por Ohio, Max Miller, aseguró este domingo que seguirá en la contienda por la reelección para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, pese a las graves acusaciones de violencia doméstica presentadas por su exesposa, Emily Moreno. Según informó EFE, el congresista negó las denuncias y afirmó que ganará los comicios.

Por qué es importante: El caso ha puesto en riesgo un distrito que antes era considerado seguro para los republicanos y podría abrir una oportunidad para los demócratas en Ohio.

El congresista descarta retirarse de la elección

Rep. Max Miller: «My former wife has claimed that during a custody exchange at my home that day, I assaulted her…If I had assaulted her, would she have offered to cook me dinner six days later?» pic.twitter.com/1IhkykMWpw — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 2, 2026

En un video de casi 20 minutos publicado en su cuenta de X, Miller afirmó que no abandonará la campaña pese a la presión generada por las acusaciones.

«No me voy a retirar de esta contienda, voy a ganar en noviembre», dijo el legislador.

Miller sostuvo que la elección trasciende la disputa política y aseguró que continuará luchando por su familia y su reputación.