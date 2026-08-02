Congresista republicano mantiene su candidatura pese a graves acusaciones de violencia doméstica
Publicado el02/08/2026 a las 15:07
Max Miller rechazó abandonar la carrera por la reelección tras negar las denuncias presentadas por su exesposa, mientras el escándalo amenaza un escaño que los republicanos consideraban seguro en Ohio.
El representante republicano por Ohio, Max Miller, aseguró este domingo que seguirá en la contienda por la reelección para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, pese a las graves acusaciones de violencia doméstica presentadas por su exesposa, Emily Moreno. Según informó EFE, el congresista negó las denuncias y afirmó que ganará los comicios.
Por qué es importante: El caso ha puesto en riesgo un distrito que antes era considerado seguro para los republicanos y podría abrir una oportunidad para los demócratas en Ohio.
El congresista descarta retirarse de la elección
Rep. Max Miller: «My former wife has claimed that during a custody exchange at my home that day, I assaulted her…If I had assaulted her, would she have offered to cook me dinner six days later?» pic.twitter.com/1IhkykMWpw
— The Bulwark (@BulwarkOnline) August 2, 2026
En un video de casi 20 minutos publicado en su cuenta de X, Miller afirmó que no abandonará la campaña pese a la presión generada por las acusaciones.
«No me voy a retirar de esta contienda, voy a ganar en noviembre», dijo el legislador.
Miller sostuvo que la elección trasciende la disputa política y aseguró que continuará luchando por su familia y su reputación.
También afirmó que utilizará su plataforma para responder públicamente a las acusaciones.
Lo que dijo: «Esta elección va más allá de ganar un escaño para el Partido Republicano en noviembre: se trata de mi familia, de nuestra hija, de preservar nuestros valores y de exigir responsabilidades a los medios».
La denuncia incluye acusaciones de extrema violencia
Dropbox back online. Take a look. https://t.co/CI46WoVUFF https://t.co/PJ2tOzjFeC
— Max Miller (@MaxMillerOH) August 2, 2026
Según documentos judiciales citados por EFE, Emily Moreno, hija del senador republicano Bernie Moreno, acusa a su exmarido de apuntarle con una pistola en la cabeza durante un episodio de violencia.
La denuncia también sostiene que Miller le lanzó agua caliente, provocándole quemaduras en el pecho y el estómago, además de fracturarle la clavícula y causarle contusiones en un hombro.
Los documentos judiciales agregan que la hija de ambos llegó a decirle a su madre: «Papá te va a matar».
Miller rechazó todas las acusaciones y aseguró en su video que nunca ha abusado de su hija.
Además, calificó a su exesposa como una persona «mentirosa, acosadora y enferma mental» con un trastorno bipolar sin tratar, según la información difundida por EFE.
La diferencia: Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y el congresista las niega de manera categórica.
Hasta su exsuegro pide que deje el Congreso
As a father and husband, I can tell you the last two years have been pure hell for my wife Bridget, our daughter Emily, me, and our entire family in the aftermath of Emily’s divorce.
It has been horrific to watch this play out in full public view, all while knowing an innocent…
— Bernie Moreno (@berniemoreno) August 2, 2026
El escándalo también provocó una fuerte reacción del senador republicano Bernie Moreno, padre de la denunciante y exsuegro de Miller.
Tras difundirse el video del congresista, Moreno aseguró que Miller no debería continuar ocupando un cargo público.
«Si hay algún estándar básico de carácter requerido para ocupar un cargo electo, Max Miller no los cumple», escribió el senador en su cuenta de X.
También afirmó que el congresista necesita «ayuda psicológica seria» y sostuvo que representa «un peligro» para su hija y su nieta.
El dato: Las declaraciones provienen de un senador republicano y familiar directo de las personas involucradas en el caso
El escándalo cambia el panorama electoral en Ohio
Antes de que surgieran las denuncias, el escaño de Miller era considerado ampliamente favorable para el Partido Republicano.
Sin embargo, el caso ha fortalecido las expectativas de los demócratas de disputar con mayores posibilidades ese distrito en las elecciones de noviembre.
Según la información de EFE, algunos sectores republicanos incluso valoran la posibilidad de reemplazar al candidato antes del 5 de agosto, fecha límite que establece la ley para designar a un sustituto.
Mientras tanto, Miller insiste en permanecer en la contienda y asegura que enfrentará las acusaciones sin abandonar su campaña.
Qué sigue: Por ahora, el congresista continúa como candidato mientras el proceso judicial y las repercusiones políticas siguen desarrollándose.
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FUENTE: EFE / Primera Hora