Oklahoma avanza prohibición infantil

Matrimonio infantil sigue legal

Ley espera firma gobernador Un nuevo avance legislativo en Oklahoma podría cambiar el rumbo de una práctica aún permitida en gran parte de Estados Unidos. El estado está a un paso de sumarse a la lista de territorios que prohíben el matrimonio infantil, tras la aprobación de una ley bipartidista que ahora espera la firma del gobernador. Por qué es importante: El matrimonio infantil sigue siendo legal en la mayoría del país y afecta principalmente a niñas, con consecuencias profundas en su salud, educación y bienestar a largo plazo. Oklahoma avanza hacia la prohibición total del matrimonio infantil Más de 30 estados en Estados Unidos permiten matrimonio infantil: Oklahoma está a punto de prohibirlo

👉 El proyecto de ley bipartidista fue enviado para la firma del gobernador republicano @GovStitt.https://t.co/sl2jxecAKn

— Jesús García 🐦 (@JesusGar) May 7, 2026 Oklahoma podría convertirse en el decimosexto estado en prohibir expresamente el matrimonio infantil en Estados Unidos. El proyecto de Ley del Senado 504 ya fue aprobado por la legislatura estatal y enviado al gobernador Kevin Stitt para su firma. La propuesta elimina disposiciones legales que actualmente permiten que jóvenes de 16 y 17 años se casen con el consentimiento de sus padres.

De ser promulgada, la ley entraría en vigor el 1 de noviembre de 2026, aunque no afectará a matrimonios previos. Sobrevivientes impulsan el cambio legal Uno de los rostros clave detrás de esta iniciativa es Brigitte Combs, sobreviviente de matrimonio infantil, quien trabajó directamente con legisladores para impulsar la reforma. “Me siento muy aliviada y agradecida de que esta ley se haya aprobado. Como sobreviviente de matrimonio infantil, esta votación me da esperanza para un futuro más seguro para los niños y honra a los sobrevivientes y defensores cuyo valor lo hizo posible”, declaró Combs. “Gracias al senador Hamilton, al representante Miller, a todos los coautores, al Centro de Justicia Tahirih y a las demás organizaciones de defensa, y a cada sobreviviente que alzó la voz”. Combs también hizo un llamado directo al gobernador: pidió que promulgue la ley “para proteger a todos los niños y niñas de Oklahoma y para que sirva de ejemplo a otros estados”.

Apoyo bipartidista impulsa la iniciativa El proyecto fue impulsado por el senador republicano Warren Hamilton y copatrocinado por el demócrata Mark Mann. En la Cámara de Representantes estatal, la iniciativa fue liderada por la republicana Nicole Miller, con respaldo de varios legisladores demócratas. La propuesta fue aprobada con 51 votos a favor y 36 en contra, reflejando un apoyo significativo, aunque no unánime. Desde organizaciones defensoras, el avance fue celebrado como un paso clave. “Nos alegra enormemente que la legislatura de Oklahoma haya votado a favor de garantizar que ningún menor vuelva a ser sometido al contrato legal abusivo y explotador que es el matrimonio infantil. Desde que comencé a trabajar con Brigitte Combs hace muchos años, me ha inspirado constantemente su liderazgo, su eficacia y su inquebrantable dedicación a la justicia para las niñas”, dijo Casey Carter Swegman. “No estaríamos aquí hoy sin ella. Una vez que esta ley se promulgue, las niñas de Oklahoma estarán más seguras gracias a sus esfuerzos y a la valentía de todas las demás sobrevivientes que alzan la voz, cuentan su historia y exigen un cambio”.

Matrimonio infantil sigue siendo legal en gran parte del país A pesar de estos avances, el matrimonio infantil continúa siendo una realidad en Estados Unidos. Actualmente, es legal en 34 estados, y en cuatro de ellos ni siquiera se establece una edad mínima, siempre que exista autorización de padres o jueces. Entre 2000 y 2018, se registraron más de 300,000 casos de niñas casadas con hombres. Esta práctica se define como matrimonio infantil cuando uno o ambos contrayentes son menores de 18 años. “El matrimonio antes de los 18 años tiene consecuencias devastadoras para toda la vida, como una mayor vulnerabilidad a la violencia sexual y doméstica, un aumento de los problemas de salud física y mental, mayores tasas de abandono escolar, un mayor riesgo de pobreza y tasas de divorcio hasta un 80% más altas”, reporta el Centro de Justicia Tahirih.