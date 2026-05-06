Azotes desde los 9

Disciplina vs derechos infantiles

Debate global abierto El gobierno de Singapur volvió a poner sobre la mesa un modelo disciplinario que genera debate global: el uso del castigo físico en escuelas como parte de su estrategia contra el acoso escolar. La medida, que forma parte de un nuevo marco anunciado en abril, ha sido defendida por autoridades educativas como una herramienta necesaria en casos graves, aunque organismos internacionales cuestionan su impacto. Por qué importa: La decisión reabre la discusión sobre los límites de la disciplina escolar, la salud mental infantil y el uso de castigos físicos en sistemas educativos modernos. El gobierno defiende el castigo físico como último recurso disciplinario El ministro de Educación, Desmond Lee, dejó clara la postura oficial ante el Parlamento al afirmar que el castigo con vara sigue siendo una herramienta válida dentro del sistema educativo. “Nuestras escuelas utilizan el castigo con vara como medida disciplinaria si todas las demás medidas son insuficientes, dada la gravedad de la mala conducta”, dijo.

El funcionario respondió así a cuestionamientos sobre las nuevas medidas contra el bullying, incluyendo preocupaciones sobre el impacto psicológico en menores, incluso desde los 9 años. Además, subrayó que el uso de esta práctica no es arbitrario y está sujeto a controles específicos dentro de las escuelas. Protocolos estrictos y evaluación individual del estudiante Lee explicó que existen reglas claras para evitar abusos en la aplicación del castigo físico. “Siguen protocolos estrictos para garantizar la seguridad del estudiante. Por ejemplo, el castigo debe ser aprobado por el director y aplicado solo por profesores autorizados”.

El nuevo marco comenzará a implementarse en todas las escuelas del país a partir de 2027, consolidando estas normas como parte del sistema educativo. También se contempla una evaluación individual antes de aplicar cualquier sanción. “Las escuelas considerarán factores como la madurez del estudiante y si el castigo ayudará a que aprenda de su error y comprenda la gravedad de lo que ha hecho”. En ese sentido, el ministro añadió: “Las escuelas ejercen discreción sobre si usar este castigo tras evaluar las circunstancias de la falta cometida”.

Argumento oficial: límites claros reducen el acoso escolar El gobierno sostiene que esta política tiene una base en investigaciones sobre comportamiento infantil. “Este enfoque se basa en investigaciones que muestran que los niños y jóvenes toman mejores decisiones cuando existen límites claros respaldados por consecuencias firmes y significativas”. Según Lee, este modelo contribuye directamente a reducir los casos de bullying en las escuelas. Sin embargo, las directrices también incluyen restricciones importantes: el castigo con vara solo puede aplicarse a estudiantes varones y únicamente en casos graves. “El castigo con vara es una opción disciplinaria solo para niños, y para infracciones graves como último recurso, cuando sea absolutamente necesario”.

La OMS advierte sobre riesgos del castigo corporal infantil A nivel internacional, la práctica es cada vez más cuestionada. La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en su rechazo. “Las consecuencias del castigo corporal infantil pueden durar toda la vida y afectar la salud física y mental, la educación y el funcionamiento social y laboral”. En un informe reciente, el organismo fue aún más contundente: “Existe una abrumadora evidencia científica de que este tipo de castigo conlleva múltiples riesgos y no aporta beneficios ni a los niños, ni a los padres ni a la sociedad”. Pese a ello, se estima que entre una cuarta parte y la mitad de los niños en el mundo aún experimentan castigos físicos en escuelas.

Un país con leyes estrictas y antecedentes polémicos Singapur es conocido por aplicar normas severas tanto a ciudadanos como a extranjeros. Casos recientes lo reflejan. A finales de abril, un adolescente francés fue acusado de delitos que podrían llevarlo a prisión tras un incidente en una máquina expendedora. Este tipo de situaciones no son nuevas. En 1993, el caso del estadounidense Michael Fay generó controversia internacional. Fay fue condenado a prisión y azotes por vandalismo. Aunque la pena se redujo tras presión internacional, Singapur mantuvo la sanción. El episodio provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, pero el país asiático defendió su postura: hacer cumplir la ley sin excepciones.