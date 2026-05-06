Ayuso critica a Sheinbaum

Crece tensión política bilateral

Polémica visita en México La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este miércoles que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha utilizado su presencia en México “para dividir y enfrentar”. Las declaraciones ocurrieron durante un evento realizado en el Teatro Morelos del estado de Aguascalientes. Ayuso afirmó que nunca ha hablado directamente sobre Sheinbaum en sus discursos. “Es cierto que también la presidenta digamos que ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella”, expresó la gobernante madrileña. La dirigente del Partido Popular sostuvo que mantiene respeto hacia la mandataria mexicana por haber sido elegida democráticamente.

También señaló que respeta “el expreso deseo del pueblo de México”. Ayuso agregó que mantiene la misma consideración cuando Sheinbaum visita España. Las declaraciones llegan en medio de recientes tensiones públicas entre ambas figuras políticas. Ayuso responde a críticas por defender la conquista española ¿Y si dejamos de mirar al pasado con las gafas populistas del agravio y nos hacemos responsables del presente y el futuro? pic.twitter.com/qbFx7NURK1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2026



Segun la agencia EFE, el choque político entre ambas líderes se intensificó después de que Sheinbaum criticara a Ayuso por reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés durante actividades en Ciudad de México. La mandataria mexicana cuestionó la legitimidad de ese discurso en territorio mexicano. “¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?”, declaró Sheinbaum. En respuesta, Ayuso aseguró que en política deben combatirse las ideas y no las personas. La presidenta madrileña afirmó además que ha recibido amenazas durante su visita al país.

A pesar de ello, señaló que llegó a México “en libertad”. TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte que Estados Unidos actuará si México no frena el narcotráfico También acusó a algunos sectores de intentar “manipular y retorcer sus palabras”. Durante su intervención, Ayuso advirtió sobre los riesgos de proyectos políticos que, según dijo, se colocan por encima de la ley. “Cuando los proyectos políticos se creen por encima de la ley ocurre la llamada revolución, que no es más que tiranía, pobreza y miseria”, sostuvo.

La funcionaria española aseguró que así “se han arruinado naciones enteras”. La visita de Ayuso genera polémica en México La gira de Isabel Díaz Ayuso en México se extenderá hasta el próximo 12 de mayo. Su presencia en el país ha generado polémica desde el inicio debido a varias declaraciones y actividades públicas. Entre ellas, encabezó un homenaje a Hernán Cortés y defendió la pureza del mestizaje. También lanzó críticas hacia el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su estancia en Aguascalientes, Ayuso sostendrá reuniones con gobernadores de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato. Los tres mandatarios pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN). La agenda de la presidenta madrileña también contempla una visita a la Riviera Maya. Ahí participará en actividades relacionadas con la celebración de los Premios Platino programados para el fin de semana. La gira concluirá en Monterrey, al norte de México.

El viaje mantiene atención mediática debido al contexto político y a los intercambios de declaraciones entre Ayuso y Sheinbaum durante los últimos días. Ayuso insiste en el respeto institucional Ayuso reiteró durante su discurso que mantiene respeto institucional hacia Claudia Sheinbaum pese a las diferencias ideológicas. La dirigente española aseguró que nadie puede hablar en nombre de todo un país. También subrayó la importancia de la hospitalidad y el respeto en visitas internacionales. Las declaraciones reflejan el tono político que ha marcado la visita de Ayuso a México desde su llegada.