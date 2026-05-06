Evacuaciones médicas por brote

Cepa Andes preocupa autoridades

Crucero aislado genera tensión El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius sigue escalando con nuevos casos confirmados en Europa, evacuaciones médicas y tensiones políticas sobre su destino. Lo que comenzó como una alerta sanitaria aislada se ha convertido en un episodio internacional que mantiene bajo estrictas medidas a casi 150 personas en altamar. Por qué es importante: La confirmación de la cepa Andes —una variante rara que puede transmitirse entre humanos— eleva la preocupación, aunque autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Evacuaciones médicas y nuevos contagios amplían el alcance del brote Tres pasajeros fueron evacuados del crucero el miércoles, dos de ellos con síntomas agudos.

Las autoridades sanitarias han confirmado al menos nueve casos sospechosos o confirmados, incluidos tres fallecidos. En Suiza, un hombre que había viajado en el barco dio positivo, aunque el gobierno aclaró que no representa una amenaza para la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el paciente acudió al hospital tras ser contactado por el operador del crucero, lo que permitió activar protocolos de seguimiento. Cepa Andes: una variante poco común que cambia el escenario Las autoridades confirmaron que el brote corresponde a la cepa Andes, originaria de Sudamérica y conocida por su capacidad de transmisión entre personas en condiciones específicas.

La epidemióloga Maria Van Kerkhove explicó con claridad: “Este virus solo se transmite de persona a persona a través de contacto cercano, como compartir una cama o alimentos.” ¿Qué es el hantavirus, cómo se contagia y por qué preocupa? El hantavirus es una enfermedad viral potencialmente mortal que, en la mayoría de los casos, se transmite por contacto con fluidos o desechos de roedores infectados. En este brote, la cepa Andes introduce un factor adicional de riesgo al permitir contagio entre humanos, aunque de forma limitada. Transmisión principal: contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. Transmisión excepcional: contacto cercano entre personas (solo cepa Andes).

contacto cercano entre personas (solo cepa Andes). Riesgo general: bajo para la población si no hay contacto estrecho. A diferencia de virus respiratorios como la gripe, no se propaga fácilmente en espacios abiertos o por contacto casual.

Síntomas del hantavirus y qué hacer ante sospecha El desarrollo de la enfermedad puede ser rápido y grave, por lo que reconocer los síntomas es clave. Síntomas iniciales: fiebre, fatiga intensa, dolores musculares.

fiebre, fatiga intensa, dolores musculares. Evolución posible: dificultad respiratoria, complicaciones pulmonares.

dificultad respiratoria, complicaciones pulmonares. Nivel de riesgo: puede ser mortal sin atención médica oportuna. Ante cualquier sospecha: Buscar atención médica inmediata.

Evitar contacto cercano con otras personas.

Seguir indicaciones sanitarias estrictas. Actualmente, no existe un tratamiento específico, lo que hace fundamental la detección temprana. Choque político por el destino del crucero en España El barco permanece frente a Cabo Verde mientras España enfrenta una disputa interna sobre permitir su llegada a las Islas Canarias.

El presidente regional, Fernando Clavijo, rechazó la decisión con firmeza: “Esta decisión no se basa en ningún criterio técnico, ni existe suficiente información para tranquilizar al público o garantizar su seguridad.” También criticó la falta de coordinación: “Las Islas Canarias siempre actúan con responsabilidad, pero no pueden aceptar decisiones tomadas a espaldas de sus instituciones y sin suficiente información para la población.”

Gobierno español mantiene plan pese a oposición local A pesar de las críticas, el gobierno central confirmó que el barco será recibido en Canarias para una evaluación sanitaria completa y eventual repatriación de pasajeros. Las autoridades anunciaron que se implementará un sistema conjunto de evaluación médica y evacuación, en coordinación con organismos internacionales. Pasajeros confinados bajo estrictas medidas sanitarias A bordo del crucero permanecen cerca de 150 personas bajo protocolos estrictos. Permanecen en sus cabinas la mayor parte del tiempo.

Están bajo monitoreo constante de síntomas.

Reciben apoyo médico limitado mientras esperan destino. Desde la OMS, su director reiteró:

“En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.” Te Puede Interesar: Alerta por Hantavirus en crucero: lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Lo que viene: incertidumbre y vigilancia prolongada El futuro del crucero sigue sin resolverse completamente, mientras autoridades sanitarias monitorean tanto a los pasajeros como a quienes ya desembarcaron. Si se requiere cuarentena, esta podría extenderse hasta ocho semanas debido al periodo de incubación del virus, uno de los más largos en enfermedades infecciosas. Por ahora, la prioridad es contener el brote, evitar nuevos contagios y garantizar un desembarco seguro en medio de una crisis que combina salud pública, logística internacional y presión política.