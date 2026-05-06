Descubre infidelidad en habitación

Pelea viral queda grabada

Hombre observa sin intervenir

Una escena grabada dentro de una vivienda en Francia se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que una mujer encontró a su pareja junto a su mejor amiga dentro de una habitación.

El video, de cerca de un minuto de duración, exhibe el instante en que la mujer entra al lugar y descubre a ambos sobre un colchón inflable.

La reacción ocurre de inmediato.

La mujer lanza una bofetada contra la otra involucrada y segundos después inicia una pelea física que termina en forcejeos sobre el suelo.

El registro comenzó a circular en distintas plataformas digitales y acumuló cientos de miles de reproducciones, además de comentarios divididos entre usuarios.