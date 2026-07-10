Matan en Guadalajara a Benjamín Medrano, cantante y primer alcalde que se declaró abiertamente gay

Matan a Benjamín Medrano

Familia exige justicia

Ataque armado en Guadalajara

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, exdiputado y cantante, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en Guadalajara, un crimen que ya es investigado por las autoridades de Jalisco.

El homicidio ocurrió dentro de una paletería ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego durante la noche.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al establecimiento tras recibir los reportes, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La muerte de Medrano ha generado reacciones tanto en el ámbito político como entre personas que siguieron su trayectoria pública, al tratarse de una figura conocida en Zacatecas y a nivel nacional.

Un ataque directo terminó con su vida en una paletería

Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta de color naranja y se dirigió directamente hacia la víctima.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el hombre descendió del vehículo, abrió fuego y escapó inmediatamente después del ataque.

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Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó posteriormente que la Fiscalía de Jalisco notificó que Medrano falleció por «un disparo de arma de fuego en el cráneo».