Matan en Guadalajara a Benjamín Medrano, cantante y primer alcalde que se declaró abiertamente gay
Publicado el10/07/2026 a las 11:16
- Matan a Benjamín Medrano
- Familia exige justicia
- Ataque armado en Guadalajara
Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, exdiputado y cantante, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en Guadalajara, un crimen que ya es investigado por las autoridades de Jalisco.
El homicidio ocurrió dentro de una paletería ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego durante la noche.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al establecimiento tras recibir los reportes, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
La muerte de Medrano ha generado reacciones tanto en el ámbito político como entre personas que siguieron su trayectoria pública, al tratarse de una figura conocida en Zacatecas y a nivel nacional.
Un ataque directo terminó con su vida en una paletería
Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta de color naranja y se dirigió directamente hacia la víctima.
De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el hombre descendió del vehículo, abrió fuego y escapó inmediatamente después del ataque.
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Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.
El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó posteriormente que la Fiscalía de Jalisco notificó que Medrano falleció por «un disparo de arma de fuego en el cráneo».
La familia pidió una investigación exhaustiva
La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente hasta la madrugada del viernes por un familiar, debido a que al momento del ataque no portaba documentos de identificación.
Juan Carlos Medrano Quezada informó que el fallecido era su hermano y señaló que la noticia sorprendió a toda la familia.
Asimismo, solicitó a las autoridades estatales y federales realizar una investigación que permita esclarecer tanto el móvil del crimen como la identidad del responsable.
También explicó que, tras enfrentar un proceso judicial que consideró una persecución política, Benjamín Medrano dejó Zacatecas, vivió en distintos estados del país y en Estados Unidos, hasta establecerse finalmente en Guadalajara luego de obtener una resolución favorable.
La investigación también revisa su situación legal
El fiscal zacatecano informó que Medrano mantenía una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública en 2022.
No obstante, precisó que una resolución emitida en 2025 revocó la orden de aprehensión que existía en su contra.
Por ello, al momento de su muerte ya no era considerado prófugo de la justicia, aclaró el funcionario durante su declaración sobre el caso.
Mientras continúan las investigaciones, la familia anunció que los restos serán trasladados a Nochistlán, Zacatecas, donde recibirán sepultura en una ceremonia privada.
Una figura que dejó huella en la política mexicana
Benjamín Medrano nació el 16 de agosto de 1966 y desarrolló una carrera tanto en la música como en la política.
Fue diputado local en Zacatecas entre 2010 y 2013, posteriormente fue elegido presidente municipal de Fresnillo y más tarde ocupó un escaño como diputado federal de 2015 a 2018.
En 2016 alcanzó notoriedad nacional al declararse abiertamente homosexual durante una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, mientras defendía el dictamen sobre el matrimonio igualitario.
Con esa decisión se convirtió en el primer alcalde mexicano en asumir públicamente su orientación sexual durante el ejercicio de una trayectoria política de alto perfil, un hecho que marcó un precedente en el debate sobre diversidad e inclusión dentro de la política nacional, detalló ‘El Heraldo de México‘ e ‘Infobae‘.