Matan al rapero Soldis C4 durante grabación de un video musical en Guadalajara
Publicado el02/08/2026 a las 08:48
- Matan al rapero Soldis C4
- Ataque durante grabación
- Fiscalía investiga crimen
Nuevamente, el rap mexicano vuelve a estar de luto tras la muerte de Soldis C4, artista originario de Jalisco que fue atacado a balazos mientras presuntamente participaba en la grabación de un video musical en Guadalajara.
El crimen ocurrió la tarde del 31 de julio en la colonia Arboledas del Sur, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a las autoridades.
La agresión movilizó a elementos de la Policía de Guadalajara y a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar tras recibir los reportes.
Fuentes de la Fiscalía, citadas por el diario Mural, confirmaron el fallecimiento del rapero, cuyo caso ya es investigado por las autoridades.
El ataque ocurrió en plena vía pública de Guadalajara
De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron alrededor de las 12:50 horas en el cruce de las calles Miguel Orozco Camacho y Ahuehuetes.
Cuando los policías llegaron encontraron al músico tendido sobre la vía pública, sin respuesta, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos.
TE PUEDE INTERESAR: Shakira denuncia imágenes creadas con IA y advierte que defenderá su imagen pública
El personal médico confirmó que el artista ya no presentaba signos vitales tras recibir varios impactos de bala.
Las primeras diligencias establecieron que Soldis C4 sufrió cuatro heridas de arma de fuego, dos en la cabeza y dos más en la espalda.
Testigos relatan cómo ocurrió la agresión
Según las personas que acompañaban al rapero, un hombre se aproximó al grupo y abrió fuego directamente contra él antes de escapar.
En el sitio, peritos localizaron al menos 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros como parte de las evidencias recabadas.
Versiones difundidas tras el ataque indican que el músico estaba realizando la grabación de un video musical cuando ocurrió la agresión.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado el posible móvil del crimen.
🎶 Luto en la escena urbana: Asesinan a Soldis C4 durante grabación de videoclip.
El rap mexicano perdió al productor e intérprete Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, atacado a tiros por un sujeto armado en la colonia Lázaro Cárdenas, Guadalajara. Autoridades despliegan operativo… pic.twitter.com/rr9lZvqrwH
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 1, 2026
Soldis C4 formaba parte de La Clika Music
El nombre real del artista era Jesús Alejandro Hinojosa Vargas y desarrollaba su carrera dentro del sello discográfico La Clika Music.
Su muerte ha generado impacto entre seguidores del rap mexicano, quienes han reaccionado al conocer la noticia de su fallecimiento.
El caso también vuelve a poner atención sobre la violencia que ha golpeado a algunos exponentes del género urbano en Jalisco.
Las investigaciones continúan para esclarecer el ataque y dar con el responsable de la muerte del rapero jalisciense.
¡Ya lo vigilaban!
🚨Mataron al #rapero #SoldisC4 de 30 años, mientras grababa un videoclip en #Guadalajara.
Jesús Alejandro Hinojosa Vargas quien también era productor músical, fue baleado por un sicario enmascarado que huyó en una motocicleta.#estados #tendencia #violencia… pic.twitter.com/HgbzxBW2NZ
— Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) August 2, 2026
La violencia contra raperos vuelve a quedar bajo la lupa
El asesinato de Soldis C4 se suma a otros hechos violentos registrados contra artistas del rap en el estado de Jalisco durante los últimos años.
En septiembre de 2023, el rapero Lefty SM fue atacado a balazos en una vivienda de Zapopan y posteriormente murió en un hospital.
Otro antecedente ocurrió en 2018, cuando el rapero Yosie Locote fue encontrado sin vida en Guadalajara.
Con este nuevo caso, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque, señaló ‘Univisión‘.
El rapero y productor musical Alejandro H., conocido como Soldis C4, fue asesinado mientras grababa un videoclip en Guadalajara. https://t.co/CWmoRseTiQ
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 2, 2026