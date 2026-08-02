Matan al rapero Soldis C4 durante grabación de un video musical en Guadalajara

Matan al rapero Soldis C4

Ataque durante grabación

Fiscalía investiga crimen

Nuevamente, el rap mexicano vuelve a estar de luto tras la muerte de Soldis C4, artista originario de Jalisco que fue atacado a balazos mientras presuntamente participaba en la grabación de un video musical en Guadalajara.

El crimen ocurrió la tarde del 31 de julio en la colonia Arboledas del Sur, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a las autoridades.

La agresión movilizó a elementos de la Policía de Guadalajara y a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar tras recibir los reportes.

Fuentes de la Fiscalía, citadas por el diario Mural, confirmaron el fallecimiento del rapero, cuyo caso ya es investigado por las autoridades.

El ataque ocurrió en plena vía pública de Guadalajara

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron alrededor de las 12:50 horas en el cruce de las calles Miguel Orozco Camacho y Ahuehuetes.

Cuando los policías llegaron encontraron al músico tendido sobre la vía pública, sin respuesta, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos.

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El personal médico confirmó que el artista ya no presentaba signos vitales tras recibir varios impactos de bala.

Las primeras diligencias establecieron que Soldis C4 sufrió cuatro heridas de arma de fuego, dos en la cabeza y dos más en la espalda.