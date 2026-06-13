Policías vestidos como mascotas del Mundial protagonizan una insólita captura en Perú
Publicado el13/06/2026 a las 09:45
- Mascotas ayudan en arresto
- Capturan presunto narcotraficante
- Operativo sorprende en Perú
La Policía Nacional de Perú volvió a recurrir a disfraces poco convencionales para realizar una operación encubierta, esta vez utilizando a las mascotas del Mundial para detener a un presunto narcotraficante en Lima durante el ambiente generado por el torneo.
Las mascotas del Mundial fueron clave en el operativo
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Segun CBS, dos policías peruanos disfrazados de Clutch y Maple, las mascotas del Mundial, participaron en la captura de un presunto narcotraficante en Lima.
La operación fue realizada por el Escuadrón Verde, una unidad especializada en combatir la delincuencia común.
Según informó el coronel Carlos Alcántara, jefe de la unidad, la detención ocurrió el jueves mientras se disputaba el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.
El sospechoso fue identificado como Carlos Cabrera, de 48 años.
La captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la policía.
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De acuerdo con Alcántara, los investigadores detectaron que el hombre era un aficionado al fútbol y seguía de cerca el Mundial.
“Gracias al trabajo de inteligencia, nos dimos cuenta de que esta persona era un fanático acérrimo del fútbol y estaba contagiado por la fiebre del Mundial”, declaró el jefe policial a Associated Press.
Ante esa situación, las autoridades decidieron utilizar disfraces relacionados con el torneo para acercarse al sospechoso sin despertar sospechas.
“Por lo tanto, decidimos disfrazar a nuestro personal como mascotas del Mundial para poder acercarnos a él sin levantar sospechas y detenerlo”, explicó Alcántara.
El operativo terminó con una incautación de droga y un arma
Los agentes encubiertos participaron directamente en el ingreso al inmueble donde se encontraba el sospechoso.
Según la policía, los uniformados disfrazados utilizaron un mazo metálico para derribar una puerta y facilitar la entrada del resto del equipo.
Posteriormente, se realizó la intervención dentro de la vivienda.
La Policía Nacional publicó imágenes del operativo en redes sociales.
En los videos compartidos se observa a los agentes recogiendo evidencias y realizando la detención.
Durante la intervención, las autoridades informaron que fueron incautados 2.524 paquetes de base de cocaína.
Además, los agentes encontraron un arma de fuego.
Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el caso en la información difundida tras la operación.
En Perú, el microtráfico de drogas puede ser castigado con penas de entre tres y siete años de prisión cuando una persona es encontrada en posesión de entre 5 y 50 gramos de base de cocaína.
Los disfraces ya forman parte de la estrategia policial en Perú
El uso de disfraces en operativos policiales no es una práctica nueva para las autoridades peruanas.
En los últimos años, el Escuadrón Verde ha recurrido a personajes populares para acercarse a sospechosos sin generar alertas.
Entre los disfraces utilizados anteriormente figuran personajes de ficción como el Grinch, Freddy Krueger, Deadpool y Wolverine.
También se han realizado operativos utilizando la imagen de Papá Noel.
Uno de los casos más llamativos ocurrió en 2024.
En aquella ocasión, un agente fue disfrazado de oso durante la víspera del Día de San Valentín.
El policía portaba globos y regalos con el objetivo de convencer a una mujer sospechosa de narcotráfico para que saliera de su vivienda.
Ahora, el Mundial volvió a convertirse en una oportunidad para que las autoridades implementaran una estrategia similar.
Para el torneo, Clutch representa a Estados Unidos mediante la figura de un águila calva.
Maple simboliza a Canadá a través de un alce.
México, por su parte, está representado por un jaguar llamado Zayu.
La Policía Nacional de Perú continúa utilizando métodos encubiertos para combatir el narcotráfico y otros delitos.
La reciente captura realizada con disfraces de las mascotas del Mundial se suma a una larga lista de operativos donde las autoridades han apostado por estrategias creativas para sorprender a los sospechosos y facilitar las detenciones.