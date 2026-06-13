Policías vestidos como mascotas del Mundial protagonizan una insólita captura en Perú

Mascotas ayudan en arresto

Capturan presunto narcotraficante

Operativo sorprende en Perú

La Policía Nacional de Perú volvió a recurrir a disfraces poco convencionales para realizar una operación encubierta, esta vez utilizando a las mascotas del Mundial para detener a un presunto narcotraficante en Lima durante el ambiente generado por el torneo.

Las mascotas del Mundial fueron clave en el operativo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KienyKe (@kienyke)



Segun CBS, dos policías peruanos disfrazados de Clutch y Maple, las mascotas del Mundial, participaron en la captura de un presunto narcotraficante en Lima.

La operación fue realizada por el Escuadrón Verde, una unidad especializada en combatir la delincuencia común.

Según informó el coronel Carlos Alcántara, jefe de la unidad, la detención ocurrió el jueves mientras se disputaba el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

El sospechoso fue identificado como Carlos Cabrera, de 48 años.

La captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la policía.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo

De acuerdo con Alcántara, los investigadores detectaron que el hombre era un aficionado al fútbol y seguía de cerca el Mundial.

“Gracias al trabajo de inteligencia, nos dimos cuenta de que esta persona era un fanático acérrimo del fútbol y estaba contagiado por la fiebre del Mundial”, declaró el jefe policial a Associated Press.

Ante esa situación, las autoridades decidieron utilizar disfraces relacionados con el torneo para acercarse al sospechoso sin despertar sospechas.

“Por lo tanto, decidimos disfrazar a nuestro personal como mascotas del Mundial para poder acercarnos a él sin levantar sospechas y detenerlo”, explicó Alcántara.