Trump asegura que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo

Trump anuncia acuerdo con Irán

Reabrirán estrecho de Ormuz

Firma virtual este domingo

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán firmarán un acuerdo para poner fin a la guerra, un paso que, según la Administración estadounidense, permitiría reabrir el estrecho de Ormuz y ampliar el alto el fuego vigente mientras avanzan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Trump afirma que el acuerdo será firmado este domingo



Segun EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo.

Según explicó el mandatario en su red Truth Social, la firma permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, escribió Trump.

El anuncio se produce después de que el Gobierno de Pakistán, que participa como mediador en las negociaciones, indicara que el acuerdo podría concretarse de forma telemática durante las próximas 24 horas.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado previamente que la firma se realizara el domingo.

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Aun así, Teherán dejó abierta la posibilidad de que el pacto pueda formalizarse en los próximos días.

Trump sostuvo además que el acuerdo representa un avance importante respecto a las aspiraciones nucleares de la República Islámica.

Según el mandatario, Irán ha renunciado a obtener armamento nuclear.

“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.