Trump asegura que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo
Publicado el13/06/2026 a las 09:21
- Trump anuncia acuerdo con Irán
- Reabrirán estrecho de Ormuz
- Firma virtual este domingo
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán firmarán un acuerdo para poner fin a la guerra, un paso que, según la Administración estadounidense, permitiría reabrir el estrecho de Ormuz y ampliar el alto el fuego vigente mientras avanzan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
Trump afirma que el acuerdo será firmado este domingo
Segun EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado este domingo.
Según explicó el mandatario en su red Truth Social, la firma permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.
“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, escribió Trump.
El anuncio se produce después de que el Gobierno de Pakistán, que participa como mediador en las negociaciones, indicara que el acuerdo podría concretarse de forma telemática durante las próximas 24 horas.
Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado previamente que la firma se realizara el domingo.
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Aun así, Teherán dejó abierta la posibilidad de que el pacto pueda formalizarse en los próximos días.
Trump sostuvo además que el acuerdo representa un avance importante respecto a las aspiraciones nucleares de la República Islámica.
Según el mandatario, Irán ha renunciado a obtener armamento nuclear.
“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.
El pacto contempla medidas sobre el programa nuclear iraní
De acuerdo con Trump, el acuerdo no contempla ningún intercambio de dinero con Irán.
El presidente aseguró que Estados Unidos tendrá acceso al uranio enriquecido iraní para proceder a su destrucción.
Además, expresó su deseo de mantener una relación de cooperación con Irán y con el resto de Oriente Medio.
“Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, señaló.
No obstante, también advirtió que existe una alternativa en caso de que el proceso no avance como espera Washington.
Trump amenazó con aplicar una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra la República Islámica.
Por su parte, las autoridades iraníes sostienen que el acuerdo que está siendo finalizado permitiría liberar fondos iraníes congelados.
Washington niega que el pacto contemple ese tipo de medidas económicas.
Teherán también considera que el entendimiento serviría para poner fin a las hostilidades en distintos frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.
Una reunión virtual podría sellar meses de negociaciones
El diario digital estadounidense Axios informó que representantes de Estados Unidos e Irán participarán este domingo en una reunión virtual junto a mediadores de Pakistán y Catar.
Según el medio, el objetivo será firmar electrónicamente un memorando de entendimiento que permita poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
Axios indicó que la firma se realizará de manera virtual por razones logísticas.
El acuerdo extendería durante otros 60 días el alto el fuego que se mantiene vigente desde abril.
Además, facilitaría el inicio de negociaciones centradas en el programa nuclear iraní.
Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron la realización de la firma electrónica.
El posible acuerdo sería el resultado de cerca de tres meses de conversaciones entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás.
En el proceso han participado como mediadores Pakistán, Catar, Egipto y Turquía.
La Administración estadounidense sostiene que el pacto permitirá la reapertura total del estrecho de Ormuz sin ningún tipo de peaje por parte de Irán.
También considera que el entendimiento sentará las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.
La atención está puesta en la reunión virtual prevista para este domingo.
Si el acuerdo se concreta, Estados Unidos e Irán abrirán una nueva etapa de negociaciones mientras se mantiene el alto el fuego y se avanza en los compromisos relacionados con el programa nuclear iraní.