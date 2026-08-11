Sube a 132 la cifra de muertos por el devastador terremoto en Colombia
Publicado el10/08/2026 a las 19:14
Washington destinará $15.5 millones para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7.4, que ha dejado al menos 111 muertos y 87 heridos.
Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia tras el poderoso terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente del país y que, según el balance oficial, ha dejado al menos 111 personas muertas y 87 heridas.
El Departamento de Estado informó que los recursos estarán destinados a cubrir necesidades inmediatas como refugios de emergencia, alimentos, protección de las comunidades afectadas y evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.
Estados Unidos ofrece apoyo tras el terremoto
Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.
We are united in prayer with the Colombian people and…
— Department of State (@StateDept) August 10, 2026
El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, donde Washington expresó su solidaridad con Colombia.
“Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente y a su Gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno”, indicó el organismo.
Antes del anuncio de los fondos, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Estados Unidos seguía de cerca la emergencia y estaba preparado para colaborar con las autoridades colombianas.
Terremoto de magnitud 7.4 golpea Colombia
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del terremoto se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.
El movimiento ocurrió a las 7:34 hora local y fue sentido con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia y Popayán. También fue percibido en Ecuador y Panamá.
Según el director general del SGC, Julio Fierro Morales, se trata del terremoto más fuerte registrado en Colombia durante la última década.
Manizales y Pereira entre las zonas más golpeadas
Las ciudades del Eje Cafetero figuran entre las áreas más afectadas, especialmente Manizales y Pereira, donde se reportaron derrumbes de edificios y daños importantes en infraestructura.
El aeropuerto internacional Matecaña también sufrió afectaciones.
En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba reportó personas heridas y daños graves en Quibdó.
Colombia declara desastre nacional
El Gobierno colombiano declaró el desastre nacional mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.
El vicepresidente José Manuel Restrepo se trasladó a Manizales para encabezar el Puesto de Mando Unificado encargado de coordinar la respuesta a la emergencia.
También anunció que trabajará con la Cancillería para gestionar la llegada de ayuda y recursos internacionales.
Primera gran crisis para el nuevo Gobierno
En Cali, nuestra prioridad son las familias afectadas y las personas desaparecidas que ha dejado esta tragedia natural.
Desde el Gobierno Nacional, en articulación con las autoridades departamentales y locales, trabajamos sin descanso en la atención de los heridos, la búsqueda… pic.twitter.com/WFGLM3ofCm
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026
La tragedia representa además el primer gran desafío para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia apenas días antes del terremoto.
De la Espriella reemplazó a Gustavo Petro después de imponerse por un estrecho margen en las elecciones frente a Iván Cepeda.
El nuevo mandatario mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump, en momentos en que Washington y Bogotá atraviesan una nueva etapa de acercamiento bilateral.
Con las operaciones de rescate todavía en marcha, las autoridades colombianas enfrentan ahora el desafío de atender a las comunidades afectadas, evaluar la magnitud de los daños y coordinar la llegada de la asistencia internacional.