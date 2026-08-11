Sube a 132 la cifra de muertos por el devastador terremoto en Colombia

Washington destinará $15.5 millones para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7.4, que ha dejado al menos 111 muertos y 87 heridos.

Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia tras el poderoso terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente del país y que, según el balance oficial, ha dejado al menos 111 personas muertas y 87 heridas.

El Departamento de Estado informó que los recursos estarán destinados a cubrir necesidades inmediatas como refugios de emergencia, alimentos, protección de las comunidades afectadas y evaluaciones de los daños provocados por el terremoto.

Estados Unidos ofrece apoyo tras el terremoto

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments. We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, donde Washington expresó su solidaridad con Colombia.

“Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente y a su Gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno”, indicó el organismo.

Antes del anuncio de los fondos, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Estados Unidos seguía de cerca la emergencia y estaba preparado para colaborar con las autoridades colombianas.

Terremoto de magnitud 7.4 golpea Colombia