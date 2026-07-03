Ola de calor extrema golpea a EE.UU.: más de 260 millones bajo temperaturas peligrosas antes del 4 de julio
Publicado el03/07/2026 a las 10:55
- EEUU bajo temperaturas peligrosas
- Calor extremo afecta millones
- Alertas por riesgo mortal
Una intensa ola de calor mantiene bajo condiciones extremas a más de 260 millones de personas en Estados Unidos, justo en la antesala de las celebraciones del 4 de julio.
El fenómeno, impulsado por una cúpula de calor, ha elevado las temperaturas a niveles potencialmente mortales en amplias zonas del este del país.
Ciudades clave ya han registrado cifras históricas, mientras millones se preparan para actividades al aire libre en medio de un clima sofocante.
Las autoridades advierten que el calor se intensificará durante el fin de semana, coincidiendo con eventos masivos por el aniversario nacional.
Temperaturas récord y sensación térmica extrema
Las previsiones indican que en varias regiones las temperaturas oscilarán entre los 100 y 115 grados Fahrenheit, con una sensación térmica aún más elevada por la humedad.
“Si a eso le sumamos la humedad del aire, la sensación térmica será sofocante”, alertó el Centro de Pronósticos de FOX, anticipando condiciones peligrosas durante las horas pico.
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En ciudades como Filadelfia y Newark ya se han igualado o superado récords históricos, mientras Nueva York experimentó uno de los índices de calor más altos del país.
En Washington D.C., se espera que el termómetro supere los 100 grados durante varios días consecutivos, con una sensación cercana a los 113 grados.
Qué es la cúpula de calor y por qué es tan peligrosa
El fenómeno meteorológico responsable es conocido como cúpula de calor, un sistema de alta presión que actúa como una tapa y atrapa el aire caliente cerca del suelo.
Esto impide la circulación de aire más fresco, provocando que las temperaturas se acumulen y se mantengan elevadas durante varios días seguidos.
“Dentro de una cúpula de calor, el aire caliente queda atrapado y se intensifica día tras día”, explican especialistas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades.
De acuerdo con la NOAA, el calor extremo es la principal causa de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos cada año.
Alertas, recomendaciones y posibles cambios
Más de 165 millones de personas se encuentran bajo alertas por calor, mientras expertos piden extremar precauciones, especialmente en exteriores.
Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, usar ropa ligera y buscar espacios con aire acondicionado para reducir el riesgo de golpes de calor.
“Quienes visiten Washington D.C. deberían aprovechar lugares con aire acondicionado, como museos”, sugirió la meteoróloga Britta Merwin.
Aunque se prevé que el fenómeno comience a debilitarse hacia el domingo, algunas regiones seguirán enfrentando calor extremo sin alivio nocturno.
Eventos afectados y ciudades bajo presión
El impacto del calor ya ha obligado a modificar actividades públicas, como ferias y eventos masivos programados en distintas ciudades.
Organizadores de celebraciones decidieron retrasar horarios para evitar las horas más peligrosas del día, buscando proteger a los asistentes.
En zonas del Atlántico Medio y el Noreste, el calor nocturno sigue siendo elevado, lo que agrava el agotamiento térmico en la población.
Además, la falta de ventilación durante la noche incrementa la sensación de bochorno y dificulta la recuperación del cuerpo.
Lo que viene: tormentas y persistencia del riesgo
Meteorólogos anticipan que la cúpula de calor podría desplazarse ligeramente hacia el sur, lo que permitiría la formación de tormentas en algunas regiones.
Sin embargo, el calor más intenso seguirá concentrado en el Atlántico Medio y el sureste del país durante el feriado.
Ciudades como Washington D.C., Richmond y Raleigh continuarán con temperaturas superiores a los 100 grados durante el Día de la Independencia.
Mientras tanto, expertos advierten que el riesgo extremo persistirá en zonas vulnerables, especialmente donde no hay acceso adecuado a refrigeración e hidratación.
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