Ola de calor extrema golpea a EE.UU.: más de 260 millones bajo temperaturas peligrosas antes del 4 de julio

EEUU bajo temperaturas peligrosas

Calor extremo afecta millones

Alertas por riesgo mortal

Una intensa ola de calor mantiene bajo condiciones extremas a más de 260 millones de personas en Estados Unidos, justo en la antesala de las celebraciones del 4 de julio.

El fenómeno, impulsado por una cúpula de calor, ha elevado las temperaturas a niveles potencialmente mortales en amplias zonas del este del país.

Ciudades clave ya han registrado cifras históricas, mientras millones se preparan para actividades al aire libre en medio de un clima sofocante.

Las autoridades advierten que el calor se intensificará durante el fin de semana, coincidiendo con eventos masivos por el aniversario nacional.

Temperaturas récord y sensación térmica extrema

Las previsiones indican que en varias regiones las temperaturas oscilarán entre los 100 y 115 grados Fahrenheit, con una sensación térmica aún más elevada por la humedad.

“Si a eso le sumamos la humedad del aire, la sensación térmica será sofocante”, alertó el Centro de Pronósticos de FOX, anticipando condiciones peligrosas durante las horas pico.

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En ciudades como Filadelfia y Newark ya se han igualado o superado récords históricos, mientras Nueva York experimentó uno de los índices de calor más altos del país.

En Washington D.C., se espera que el termómetro supere los 100 grados durante varios días consecutivos, con una sensación cercana a los 113 grados.