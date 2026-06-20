Marruecos gana, lidera el grupo y mete presión a Brasil
Publicado el19/06/2026 a las 15:57
Marruecos volvió a cumplir en el Mundial 2026. Con un triunfo 1-0 ante Escocia en la segunda fecha del grupo C, el equipo africano no solo sumó tres puntos clave, sino que se colocó como líder provisional de su grupo, a la espera de lo que ocurra entre Brasil y Haití.
El triunfo deja a Marruecos en la cima del grupo C con ventaja, pero también expone una realidad: domina, pero no liquida, y eso puede costarle caro más adelante.
Un arranque demoledor que marcó el rumbo
El partido prácticamente comenzó con gol.
A los 72 segundos, Brahim Díaz filtró un pase perfecto para Ismael Saibari, que definió con potencia para poner el 1-0, el tanto más rápido del torneo hasta ahora.
Ese inicio le permitió a Marruecos manejar el partido desde el control y la posesión.
Liderato provisional con presión sobre Brasil
Con esta victoria, Marruecos se instala como primero del grupo C, al menos de manera momentánea.
El resultado obliga a Brasil a responder en su partido ante Haití si quiere recuperar la cima. De lo contrario, el equipo africano llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo para asegurar el liderato.
El escenario cambia completamente: Marruecos pasa de competir a condicionar el grupo.
Mucho dominio, pero poca contundencia
A pesar del control total del juego, Marruecos volvió a fallar en la definición.
Generó varias ocasiones claras, especialmente con Saibari y El Khanouss, pero no logró ampliar la ventaja. Brahim Díaz fue el eje creativo y el jugador más influyente, pero el marcador quedó corto para lo visto en el campo.
La historia del debut se repite: superioridad sin contundencia.
Escocia resistió y casi arruina todo
El equipo europeo, con menos posesión, apostó por balones largos y errores rivales.
En el tramo final, Escocia estuvo cerca del empate, con un remate de McTominay y un cabezazo de Dykes que generaron tensión en el cierre.
Marruecos terminó sufriendo un partido que había controlado desde el inicio.
Victoria clave, pero con advertencias
El triunfo posiciona a Marruecos en lo más alto del grupo, pero deja señales claras.
El equipo genera, domina y propone, pero no concreta. Y en un Mundial, esa diferencia puede definir eliminaciones.
Todo queda ahora en manos de Brasil y Haití. Mientras tanto, Marruecos celebra, lidera… y espera.
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