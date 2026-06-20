Marruecos gana, lidera el grupo y mete presión a Brasil

Marruecos volvió a cumplir en el Mundial 2026. Con un triunfo 1-0 ante Escocia en la segunda fecha del grupo C, el equipo africano no solo sumó tres puntos clave, sino que se colocó como líder provisional de su grupo, a la espera de lo que ocurra entre Brasil y Haití.

El triunfo deja a Marruecos en la cima del grupo C con ventaja, pero también expone una realidad: domina, pero no liquida, y eso puede costarle caro más adelante.

Un arranque demoledor que marcó el rumbo

El partido prácticamente comenzó con gol.

A los 72 segundos, Brahim Díaz filtró un pase perfecto para Ismael Saibari, que definió con potencia para poner el 1-0, el tanto más rápido del torneo hasta ahora.

Ese inicio le permitió a Marruecos manejar el partido desde el control y la posesión.

Liderato provisional con presión sobre Brasil

Con esta victoria, Marruecos se instala como primero del grupo C, al menos de manera momentánea.