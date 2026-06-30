Entre lágrimas y reclamos: Marjorie de Sousa alza la voz por tragedia en Venezuela

Marjorie de Sousa sobre Venezuela

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La actriz Marjorie de Sousa protagonizó un momento de profunda emoción al referirse a la crisis que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos.

Al finalizar una función de la obra ‘Perfume de gardenias’, la artista no pudo contener el llanto frente al público.

“Hoy mi país se derrumbó y entre los escombros hay mucha gente, y quería pedir un minuto de silencio para todas esas personas que ya no están con nosotros”, expresó visiblemente afectada.

Su mensaje se convirtió rápidamente en un llamado de atención sobre la magnitud de la tragedia que golpea a su país natal.

La situación en Venezuela y el impacto personal

Los sismos han dejado más de mil fallecidos, decenas de miles de desaparecidos y un número creciente de personas sin hogar.

La devastación también ha afectado emocionalmente a quienes, como la actriz, viven fuera del país pero mantienen fuertes vínculos familiares.

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En entrevista, De Sousa reveló que sus familiares cercanos se encuentran a salvo, lo que le brinda un respiro en medio del dolor.

“Gracias a Dios mi familia está afuera, mi mamá, mi papá, mi hermano”, compartió aliviada tras recibir noticias de sus seres queridos.