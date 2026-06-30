Entre lágrimas y reclamos: Marjorie de Sousa alza la voz por tragedia en Venezuela
Publicado el30/06/2026 a las 13:19
- Marjorie de Sousa sobre Venezuela
- Reclamo por respuesta oficial
- Ayuda internacional destacada
La actriz Marjorie de Sousa protagonizó un momento de profunda emoción al referirse a la crisis que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos.
Al finalizar una función de la obra ‘Perfume de gardenias’, la artista no pudo contener el llanto frente al público.
“Hoy mi país se derrumbó y entre los escombros hay mucha gente, y quería pedir un minuto de silencio para todas esas personas que ya no están con nosotros”, expresó visiblemente afectada.
Su mensaje se convirtió rápidamente en un llamado de atención sobre la magnitud de la tragedia que golpea a su país natal.
La situación en Venezuela y el impacto personal
Los sismos han dejado más de mil fallecidos, decenas de miles de desaparecidos y un número creciente de personas sin hogar.
La devastación también ha afectado emocionalmente a quienes, como la actriz, viven fuera del país pero mantienen fuertes vínculos familiares.
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En entrevista, De Sousa reveló que sus familiares cercanos se encuentran a salvo, lo que le brinda un respiro en medio del dolor.
“Gracias a Dios mi familia está afuera, mi mamá, mi papá, mi hermano”, compartió aliviada tras recibir noticias de sus seres queridos.
Reclamos al gobierno y agradecimiento internacional
Además de expresar su tristeza, la actriz lanzó críticas hacia las autoridades venezolanas por la respuesta ante la emergencia.
“Lamentablemente nuestro ejercito no ha dado la cara y es muy lamentable”, afirmó, cuestionando la falta de presencia institucional en momentos críticos.
Sus palabras reflejan el sentir de muchos ciudadanos que exigen mayor acción ante la crisis humanitaria.
Al mismo tiempo, reconoció el apoyo de brigadas internacionales que han acudido a ayudar en las labores de rescate y asistencia.
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Apoyo desde el extranjero y llamado a la solidaridad
De Sousa destacó la ayuda proveniente de distintos países y organizaciones que han respondido con rapidez.
“Estamos muy agradecidos con Los Tops de México… a todos los países que nos fueron ayudar, gracias”, expresó con gratitud.
A través de sus redes sociales, la actriz ha difundido información sobre cómo colaborar con donaciones hacia los damnificados.
Incluso, compartió imágenes de artículos recolectados para enviar a Venezuela, aunque explicó que no puede viajar por restricciones en el aeropuerto.