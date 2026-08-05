Marisela de luto y devastada por muerte de su amigo de Despierta América

Marisela de luto por comunicador.

Muerte de exreportero de Univision.

Padecía insuficiencia renal desde años.

Marisela de luto. La reconocida cantante mexicana Marisela se encuentra de luto y devastada tras confirmarse la lamentable muerte de su gran amigo y exreportero del programa Despierta América de Univision, Ángel de los Santos. La intérprete utilizó sus redes sociales para expresar su profunda tristeza mediante una emotiva carta dirigida al comunicador.

En su mensaje publicado en Instagram, la artista recordó con gran admiración los inicios del periodista y la estrecha relación que mantuvieron a lo largo del tiempo. Sus palabras reflejaron el inmenso dolor que le produce despedir a quien consideró más que un profesional de la prensa.

«Hoy me cuesta encontrar las palabras. Te conocí desde que comenzabas tu camino y tuve el privilegio de verte crecer, no solo como un gran periodista, sino como un ser humano extraordinario. Compartimos tantos momentos, tantas entrevistas, tantas risas y tantas experiencias que siempre llevaré en mi corazón. Para mí nunca fuiste solamente un reportero; fuiste un verdadero amigo, alguien a quien quise y respeté profundamente. Gracias por tu cariño, tu lealtad y por tantos recuerdos inolvidables. Tu partida deja un gran vacío, pero también un legado y una amistad que vivirán para siempre en mi memoria. Descansa en paz, querido amigo. Siempre te recordaré con mucho amor y una inmensa gratitud.», dijo Marisela

La triste despedida de Despierta América y Univision

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El deceso de Ángel de los Santos fue anunciado formalmente durante la transmisión en vivo del programa Despierta América. Sus antiguos compañeros de trabajo expresaron el dolor que embarga a la cadena hispana ante la partida del reportero que laboraba desde la ciudad de Los Ángeles.

La conductora Karla Martínez fue la encargada de emitir el pronunciamiento inicial ante los televidentes: «Esto es muy triste. Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y reportero en Los Ángeles, Ángel de los Santos«, expresó en la emisión.

Por su parte, el presentador Raúl González se unió a las palabras de condolencias destacando el desempeño del fallecido comunicador: «Su compromiso, profesionalismo y calidad humana dejaron una huella imborrable en esta casa y en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado».