Marisela de luto y devastada por muerte de su amigo de Despierta América
Publicado el05/08/2026 a las 11:43
- Marisela de luto por comunicador.
- Muerte de exreportero de Univision.
- Padecía insuficiencia renal desde años.
Marisela de luto. La reconocida cantante mexicana Marisela se encuentra de luto y devastada tras confirmarse la lamentable muerte de su gran amigo y exreportero del programa Despierta América de Univision, Ángel de los Santos. La intérprete utilizó sus redes sociales para expresar su profunda tristeza mediante una emotiva carta dirigida al comunicador.
En su mensaje publicado en Instagram, la artista recordó con gran admiración los inicios del periodista y la estrecha relación que mantuvieron a lo largo del tiempo. Sus palabras reflejaron el inmenso dolor que le produce despedir a quien consideró más que un profesional de la prensa.
«Hoy me cuesta encontrar las palabras. Te conocí desde que comenzabas tu camino y tuve el privilegio de verte crecer, no solo como un gran periodista, sino como un ser humano extraordinario. Compartimos tantos momentos, tantas entrevistas, tantas risas y tantas experiencias que siempre llevaré en mi corazón. Para mí nunca fuiste solamente un reportero; fuiste un verdadero amigo, alguien a quien quise y respeté profundamente. Gracias por tu cariño, tu lealtad y por tantos recuerdos inolvidables. Tu partida deja un gran vacío, pero también un legado y una amistad que vivirán para siempre en mi memoria. Descansa en paz, querido amigo. Siempre te recordaré con mucho amor y una inmensa gratitud.», dijo Marisela
La triste despedida de Despierta América y Univision
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El deceso de Ángel de los Santos fue anunciado formalmente durante la transmisión en vivo del programa Despierta América. Sus antiguos compañeros de trabajo expresaron el dolor que embarga a la cadena hispana ante la partida del reportero que laboraba desde la ciudad de Los Ángeles.
La conductora Karla Martínez fue la encargada de emitir el pronunciamiento inicial ante los televidentes: «Esto es muy triste. Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y reportero en Los Ángeles, Ángel de los Santos«, expresó en la emisión.
Por su parte, el presentador Raúl González se unió a las palabras de condolencias destacando el desempeño del fallecido comunicador: «Su compromiso, profesionalismo y calidad humana dejaron una huella imborrable en esta casa y en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado».
Revelan la causa de muerte de Ángel de los Santos
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Detalles sobre las causas de su fallecimiento y sus últimos momentos fueron revelados por el periodista Javier Ceriani a través de una transmisión en su canal de YouTube. El comunicador detalló que De los Santos enfrentó una larga batalla de diez años contra una enfermedad renal.
Ceriani explicó que el exreportero requería tratamientos de diálisis constantes y que su salud se había desgastado progresivamente. «Ángel llevaba 10 años sufriendo por sus riñones… La última vez le comentó a Paola, nuestra productora, que tenía que cambiarse la sangre todo el tiempo. Se estaba debilitando en silencio», informó Ceriani.
A pesar de los severos estragos físicos que le causaba la afección, el periodista continuó realizando sus coberturas de espectáculos hasta donde su estado de salud se lo permitió, demostrando un alto compromiso con su carrera.
Marisela de luto: Los dolorosos detalles de sus últimos momentos
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Respecto al hallazgo, Ceriani relató que el reportero vivía junto a su hermano en Los Ángeles. Este último salió a cumplir con sus labores cotidianas y, al regresar a la vivienda horas más tarde, descubrió a su familiar sin signos vitales.
Al lugar arribaron los servicios de emergencia para brindar auxilio, pero los paramédicos únicamente pudieron certificar el deceso. Según el reporte compartido por Ceriani, se determinó que llevaba aproximadamente ocho horas de haber fallecido: «Él estaba durmiendo y se durmió… Estaba dormido, no sufrió», enfatizó el periodista en su reporte.
Marisela de luto: Reacciones de cariño y mensajes de condolencias en las redes
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La emotiva publicación de Marisela generó una ola inmediata de interacciones por parte de seguidores y amigos cercanos del reportero, quienes agradecieron las palabras dedicadas por la cantante al recordado comunicador de entretenimiento.
Entre los múltiples comentarios recibidos en la publicación de la intérprete, varios usuarios y conocidos expresaron su gratitud y pesar: «Gracias Marisela por dedicarle unas palabras a mi querido Ángel de los Santos, te lo agradezco profundamente», escribió un usuario.
Asimismo, otras personas reafirmaron el gran afecto que el periodista profesaba por la artista: «He loved you and respected you so much Marisela as a person and a friend. Te tenía tanto cariño, siempre hablaba muy bonito de ti», mientras que otros seguidores agregaron: «MI ÁNGEL BELLO… te adoraba, eras una de las personas que iluminaba su carita al hablar de ti, decía ‘mi gran amiga Marisela'».
Con esta dolorosa despedida, el mundo del entretenimiento hispano en Estados Unidos rinde homenaje a la memoria de un profesional de la comunicación que dejó una marca profunda entre sus compañeros y figuras del espectáculo.