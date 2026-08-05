«Podrás ser reemplazada en lo que haces, pero nunca en lo que eres»: Alejandra Jaramillo manda fuerte indirecta a Univisión (VIDEO)
Publicado el05/08/2026 a las 11:21
- Alejandra Jaramillo responde tras despido.
- Salida por polémica contra México.
- Gran respaldo popular en redes.
Alejandra Jaramillo envía mensaje. La presentadora e influencer ecuatoriana Alejandra Jaramillo rompió el silencio tras su sorpresiva salida de Univision y del programa Siéntese Quien Pueda.
Sin rodeos y con la frente en alto, «La Caramelo» envió una contundente indirecta sobre su despido a través de sus plataformas digitales, desatando una fuerte ola de reacciones entre sus seguidores.
Acompañada por la emblemática canción A Sky Full of Stars de Coldplay, la comunicadora compartió un video reflexivo con un mensaje claro:
«Podrás ser reemplazada en lo que haces, pero nunca en lo que eres». Con esta frase, Jaramillo dejó en claro que, aunque su ciclo en la pantalla de la cadena terminó, su valor profesional e identidad permanecen intactos.
El contexto de una polémica salida de la televisión
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El despido de Alejandra Jaramillo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que vino precedido por una intensa controversia mediática.
La presentadora fue separada del programa tras la ola de críticas generada por sus desafortunados comentarios y burlas sobre la derrota de la Selección de México en la cancha, así como por sus burlas dirigidas a la afición mexicana.
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de rechazo en plataformas digitales y una fuerte presión por parte de la audiencia internacional de la cadena.
Ante la magnitud del descontento del público hispano, la producción de Siéntese Quien Pueda y la gerencia de Univision tomaron la firme decisión de prescindir de sus servicios dentro del show.
Alejandra Jaramillo envía mensaje: Un mensaje centrado en los principios y la paz interior
En el extenso texto que acompañó su publicación en Instagram, la comunicadora ecuatoriana abrió su corazón para explicar cómo mantiene la calma en momentos de cambio e incertidumbre laboral.
«Por eso la esencia es imborrable. Lo que ERES cultiva eso. El resto va y viene por una energía sorprendente. Cuando pienso en ‘cuidar mi corazón’ es lo que veo, escucho, de lo que nutro mi mente y mi alma, a quienes elijo para rodearme y principalmente lo que habita dentro de mí», expresó Jaramillo en su descargo.
Asimismo, la presentadora enfatizó la importancia de la integridad personal al enfrentar la adversidad y cerrar este controversial capítulo de su carrera en la televisión estadounidense.
«Cuando nadie más me está viendo, cuando solo soy yo con mi conciencia… me da mucha paz y calma eso. Me gusta no estar en deuda con nadie, principalmente serme fiel y no fallarme, serle fiel a mis principios y a lo que es incorruptible en mi ser nato. Hoy me agradezco por eso», concluyó la ecuatoriana en su mensaje.
Ola de apoyo y división de opiniones en redes sociales: Alejandra Jaramillo envía mensaje
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El mensaje de Alejandra Jaramillo generó una respuesta masiva e inmediata de sus seguidores y colegas del medio, quienes abarrotaron la sección de comentarios con emotivas palabras de aliento y reflexiones.
Entre los miles de mensajes destacados se leían muestras de respaldo incondicional como: «Así es mi querida, podrás ser reemplazado en lo que haces pero la esencia y el brillo es irrepetible», «No te van a reemplazar porque ese programa se va de baja sin ti», y «Ese programa que te perdió se quedó sin nada porque tú eras todo allí».
Otros cibernautas también salieron en su defensa argumentando: «No hay mal que por bien no venga, te irá muchísimo mejor», mientras que algunos resaltaron su valor frente a la pantalla señalando: «Nadie como Alejandra, hace mucha falta en Univision, ya no es igual ese programa».
Con este contundente pronunciamiento en redes sociales, Alejandra Jaramillo cierra de manera definitiva su etapa en Univision, reafirmando su postura personal y dejando claro que su trayectoria continuará con luz propia en nuevos proyectos digitales.