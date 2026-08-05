«Podrás ser reemplazada en lo que haces, pero nunca en lo que eres»: Alejandra Jaramillo manda fuerte indirecta a Univisión (VIDEO)

Alejandra Jaramillo responde tras despido.

Salida por polémica contra México.

Gran respaldo popular en redes.

Alejandra Jaramillo envía mensaje. La presentadora e influencer ecuatoriana Alejandra Jaramillo rompió el silencio tras su sorpresiva salida de Univision y del programa Siéntese Quien Pueda.

Sin rodeos y con la frente en alto, «La Caramelo» envió una contundente indirecta sobre su despido a través de sus plataformas digitales, desatando una fuerte ola de reacciones entre sus seguidores.

Acompañada por la emblemática canción A Sky Full of Stars de Coldplay, la comunicadora compartió un video reflexivo con un mensaje claro:

«Podrás ser reemplazada en lo que haces, pero nunca en lo que eres». Con esta frase, Jaramillo dejó en claro que, aunque su ciclo en la pantalla de la cadena terminó, su valor profesional e identidad permanecen intactos.

El contexto de una polémica salida de la televisión

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El despido de Alejandra Jaramillo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que vino precedido por una intensa controversia mediática.

La presentadora fue separada del programa tras la ola de críticas generada por sus desafortunados comentarios y burlas sobre la derrota de la Selección de México en la cancha, así como por sus burlas dirigidas a la afición mexicana.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de rechazo en plataformas digitales y una fuerte presión por parte de la audiencia internacional de la cadena.

Ante la magnitud del descontento del público hispano, la producción de Siéntese Quien Pueda y la gerencia de Univision tomaron la firme decisión de prescindir de sus servicios dentro del show.