Maripily revela la verdad sobre su inesperado reencuentro con Lupillo Rivera: “Pasamos la página”

Maripily sobre Lupillo Rivera

Reencuentro genera debate

Lupillo muestra cambios

Después de protagonizar una de las rivalidades más comentadas de la televisión hispana, Maripily Rivera y Lupillo Rivera sorprendieron al público al mostrarse juntos nuevamente y en un ambiente completamente distinto al que dejaron tras su paso por La Casa de los Famosos. El reencuentro generó reacciones inmediatas entre los seguidores del reality, quienes se preguntaron si la reconciliación era genuina o parte de una estrategia mediática.

La empresaria puertorriqueña decidió aclarar las dudas y compartió su versión sobre lo ocurrido, asegurando que el acercamiento nació de manera natural y no respondió a ningún plan relacionado con la audiencia o la promoción de programas.

Según explicó, el paso del tiempo permitió que ambos observaran los acontecimientos desde una perspectiva diferente y dejaran atrás los conflictos que marcaron su convivencia dentro de la casa.

La también ganadora del reality sostuvo que las experiencias vividas durante aquella temporada dejaron lecciones importantes para todos los involucrados.

Maripily asegura que no guarda rencores

Para la empresaria, mantener resentimientos no forma parte de su manera de enfrentar la vida. Por ello, considera que reencontrarse con Lupillo representó una oportunidad para demostrar que los desacuerdos pueden quedar atrás.

“Yo soy una mujer que no vive del pasado. Cuando cierro capítulos, los cierro desde el aprendizaje y la madurez”, expresó al referirse a la relación que construyó con el cantante durante el programa.

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Maripily destacó que ambos atravesaron momentos positivos y también situaciones difíciles, pero aseguró que esas experiencias forman parte del crecimiento personal.

“Dejo claro que aquí nadie tiene que pedir perdón. Somos adultos y maduros. La vida no se trata de pedir perdón, se trata de pasar la página”, afirmó.