Maripily revela la verdad sobre su inesperado reencuentro con Lupillo Rivera: “Pasamos la página”
Publicado el30/05/2026 a las 10:07
- Maripily sobre Lupillo Rivera
- Reencuentro genera debate
- Lupillo muestra cambios
Después de protagonizar una de las rivalidades más comentadas de la televisión hispana, Maripily Rivera y Lupillo Rivera sorprendieron al público al mostrarse juntos nuevamente y en un ambiente completamente distinto al que dejaron tras su paso por La Casa de los Famosos. El reencuentro generó reacciones inmediatas entre los seguidores del reality, quienes se preguntaron si la reconciliación era genuina o parte de una estrategia mediática.
La empresaria puertorriqueña decidió aclarar las dudas y compartió su versión sobre lo ocurrido, asegurando que el acercamiento nació de manera natural y no respondió a ningún plan relacionado con la audiencia o la promoción de programas.
Según explicó, el paso del tiempo permitió que ambos observaran los acontecimientos desde una perspectiva diferente y dejaran atrás los conflictos que marcaron su convivencia dentro de la casa.
La también ganadora del reality sostuvo que las experiencias vividas durante aquella temporada dejaron lecciones importantes para todos los involucrados.
Maripily asegura que no guarda rencores
Para la empresaria, mantener resentimientos no forma parte de su manera de enfrentar la vida. Por ello, considera que reencontrarse con Lupillo representó una oportunidad para demostrar que los desacuerdos pueden quedar atrás.
“Yo soy una mujer que no vive del pasado. Cuando cierro capítulos, los cierro desde el aprendizaje y la madurez”, expresó al referirse a la relación que construyó con el cantante durante el programa.
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Maripily destacó que ambos atravesaron momentos positivos y también situaciones difíciles, pero aseguró que esas experiencias forman parte del crecimiento personal.
“Dejo claro que aquí nadie tiene que pedir perdón. Somos adultos y maduros. La vida no se trata de pedir perdón, se trata de pasar la página”, afirmó.
El fenómeno que marcó a La Casa de los Famosos
La empresaria reconoció que la historia que protagonizó junto a Lupillo se convirtió en uno de los elementos más comentados de aquella edición del reality.
Durante meses, los enfrentamientos, diferencias y acercamientos entre ambos captaron la atención de los espectadores y generaron intensos debates en redes sociales.
“Nosotros, en el tiempo que estuvimos participando en LCDLF, fuimos los protagonistas. Tuvimos el rating más alto y vivimos cosas muy intensas”, aseguró.
Para Maripily, el reencuentro también representa una manera de agradecer al público que siguió de cerca cada uno de los episodios que marcaron su relación dentro de la competencia.
Una nueva imagen de Lupillo Rivera
Uno de los aspectos que más llamó la atención de Maripily fue el cambio que percibió en la actitud del cantante durante el encuentro.
La empresaria aseguró que encontró a una persona más tranquila y abierta al diálogo, muy diferente a la imagen que ambos proyectaban durante los momentos de tensión en el reality.
“Me encantó este reencuentro con él. Veo a otro Lupillo muy diferente”, comentó al recordar la conversación que sostuvieron frente a las cámaras.
Incluso señaló que la actual etapa personal del artista podría haber influido positivamente en su manera de relacionarse con los demás.
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Un mensaje para los nuevos participantes
Más allá de la reconciliación, Maripily aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el impacto que tuvo su paso por el programa y la forma en que algunos concursantes intentan replicar fórmulas exitosas.
La empresaria considera que el público identifica rápidamente cuándo una personalidad es auténtica y cuándo alguien intenta imitar comportamientos de temporadas anteriores.
Por ello, aseguró que la naturalidad sigue siendo uno de los elementos más valorados por los televidentes en este tipo de formatos.
“La gente entra a LCDLF tratando de ser Lupillo o Maripily y no son auténticos”, concluyó, dejando claro que el verdadero éxito dentro del reality radica en mostrarse tal como uno es, señaló ‘People en Español‘.