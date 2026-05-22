Mario Guevara desmiente al ICE, se dice traicionado por los republicanos y lamenta el dolor familiar

Desmiente mentiras oficiales sobre su estatus.

Se siente traicionado por partido republicano.

Lamenta la dura depresión de su madre. Mario Guevara desmiente al ICE. A un año de su detención en Atlanta por parte del ICE, el reconocido periodista salvadoreño Mario Guevara abrió su corazón en una entrevista exclusiva para MundoNOW, soltando duras revelaciones que tiran por el suelo las versiones oficiales. Desde su exilio en El Salvador, el ganador del premio Emmy arremetió contra la ideología política conservadora con la que tanto tiempo simpatizó, calificó de mentira el argumento gubernamental de que vivía indocumentado en Estados Unidos y, conmovido por el fuerte impacto psicológico que sufrió su entorno, confesó que no volvería a exponerse frente a las cámaras migratorias por amor a sus seres queridos. El compromiso inquebrantable con su profesión A pesar del alto precio que pagó, Mario Guevara asegura que nunca pensó en abandonar su oficio. «El periodismo es parte de mi vida, Alonso. Yo realmente no podría vivir haciendo otra cosa. Lo mío es el periodismo y nací para esto», afirmó. Actualmente sigue informando a través de su medio digital, MG News, desde El Salvador: «Sigo haciendo periodismo desde otra trinchera». Sobre el futuro, Guevara anunció un proyecto editorial: «El libro lo voy a basar en mi experiencia personal. Soy el primero y hasta hoy el único periodista que ha sido deportado, no solo arrestado. Ya me da lugar para un libro narrando mi historia, la extorsión y los traslados».

Gratitud hacia MundoNOW: «Fue mi primera cancha» Finalmente, Mario Guevara dedicó palabras de profundo agradecimiento al medio donde creció profesionalmente. «Mundo Now fue mi cancha, mi primera cancha… Gracias a a ese medio yo creció profesionalmente, agarré experiencia», recordó. Destacó el apoyo humano recibido durante las crisis familiares, como la enfermedad de su hijo: «Me mostraron compasión y amor. Por eso nunca hablaré mal del medio, porque cuando más lo necesité me apoyaron». TE PUEDE INTERESAR: Caen 341 sospechosos en redada por explotación infantil en línea

Mario Guevara desmiente al ICE. La verdad sobre su estatus migratorio: «es mentira» Mario Guevara desmiente al ICE. Durante la entrevista, Mario Guevara fue contundente al aclarar la situación legal en la que se encontraba antes de su detención, desmintiendo de manera categórica las versiones oficiales. «Sí, tenía un permiso de trabajo válido para hasta el 202… Cada cada cierto tiempo eh eh inmigración me renovaba mi permiso. Eh el de mi esposa, el de mi hija y bueno, estuvimos todo en regla. Básicamente ese cuento de que estábamos ilegalmente en el país es mentira», puntualizó. El reportero explicó que, aunque no contaban con un estatus permanente, su estancia era completamente lícita y regulada, remarcando que un permiso de trabajo es un estatus legal temporal que se revoca por cometer delitos, una situación que, enfatizó, no fue su caso. El comunicador reiteró que la gravedad del incidente ocurrido durante la protesta fue manipulada para perjudicarlo directamente. De acuerdo con su testimonio, los cargos penales iniciales que provocaron su arresto fueron desestimados tras una revisión profunda entre su defensa y las autoridades judiciales. «Los fiscales y y mis abogados cuando se reunieron vieron evidencia, se dieron cuenta que habían exagerado conmigo y que mi arresto había sido injustificado. Decidieron quitar los cargos. Aún así dijo, ‘No, te soltamos.’ Entonces te das cuenta de que era algo personal, ¿verdad? No fue por crímenes, no fue por delitos, fue por represalia mi labor periodística. Lo sostengo, lo sostendré», manifestó con firmeza.