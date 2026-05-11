Maribel Guardia recuerda a Julián

Video con mensaje emotivo

Mayo mes “agridulce” Tres años después de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia volvió a abrir su corazón en una fecha especialmente significativa. Este 10 de mayo, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir un video con un mensaje que su hijo le dedicó en vida. La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y figuras del medio artístico, quienes le enviaron palabras de apoyo. Para la artista, mayo representa un periodo especialmente sensible, marcado por recuerdos y emociones encontradas. Un mes “agridulce” para la actriz En días recientes, Maribel Guardia describió este mes como “agridulce”, ya que este año su hijo habría cumplido 31 años.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023 en su casa de la Ciudad de México, a los 27 años. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” La causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, hecho que impactó profundamente al medio artístico. Desde entonces, la actriz ha recordado públicamente a su hijo en distintas fechas especiales, manteniendo viva su memoria. “Me quedo con tus palabras por siempre” En esta ocasión, la también modelo compartió un fragmento de un mensaje que el cantante le dedicó durante una celebración.

“Me quedo con tus palabras por siempre, Julián. Feliz Día de las Madres. Algunas tenemos esos grandes amores festejándonos en el cielo”, escribió. La frase acompañó el video que conmovió a miles de usuarios y que recibió comentarios de apoyo, entre ellos de la actriz Marjorie de Sousa. La publicación dejó ver una vez más el vínculo cercano entre madre e hijo, marcado por el cariño y la admiración mutua. El mensaje que hoy cobra más fuerza En el video, Julián Figueroa expresaba abiertamente el amor y respeto que sentía por su madre. “Mi mamá, Maribel, sin duda alguna es la persona que más me ama, la persona que yo más amo”, decía el cantante.

También la describía como “una mujer que simplemente irradia bondad, muy inteligente, y es la persona de la que yo más he aprendido en este mundo”. “Quiero que sepas que te amo con toda mi alma y que voy a tratar cada día más de ser mejor hijo”, añadía en el mensaje que hoy adquiere un significado especial. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia) Contexto personal complejo El recuerdo ocurre en medio de un periodo personal difícil para la actriz. En enero de 2025 inició una batalla legal con su exnuera, Imelda Garza, por la custodia de su nieto José Julián. Actualmente, permanece distanciada del menor, situación que ha hecho aún más sensible este Día de las Madres.