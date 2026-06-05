Maribel Guardia rompe el silencio y desmiente su destitución como tutora de su nieto
Publicado el05/06/2026 a las 11:39
- Maribel Guardia desmiente su destitución
- Abogado aclara la situación
- Herencia genera preocupación
La controversia en torno a la tutela del nieto de Maribel Guardia continúa generando titulares, luego de que su abogado, Cipriano Sotelo, asegurara públicamente que la actriz no ha sido removida de su cargo.
En entrevista para Despierta América, el representante legal fue contundente: “No lo han destituido (a Marco Chacón) hasta la fecha, tampoco a Maribel Guardia la han destituido de tutora… no ha sido destituida”.
Sotelo explicó que hasta ahora no ha recibido notificación oficial alguna sobre una supuesta resolución judicial que modifique la situación legal.
“Si es destituida, me van a notificar, y si me notifican, haremos la apelación correspondiente”, añadió, dejando clara la postura de defensa que asumirían.
Herencia y responsabilidades bajo la lupa
El abogado también abordó el papel de Marco Chacón como albacea dentro de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, asegurando que tampoco ha sido retirado de esa función.
Según detalló, la obligación de solicitar recursos para el menor corresponde legalmente a la madre, quien tiene la custodia y debe pedir formalmente una pensión alimenticia ante el juez.
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Sotelo puntualizó que solo mediante esa solicitud el albacea podría entregar una cantidad aprobada judicialmente para cubrir los gastos del niño.
Además, reveló que dicho procedimiento aún no se ha realizado, lo que mantiene intacta la administración actual de la herencia.
Maribel Guardia responde a versiones públicas
La actriz también reaccionó ante medios de comunicación y aseguró haberse enterado de la presunta destitución por televisión.
“Me enteré a través de la televisión, nadie nos avisó nada ni de la reunión que tuvieron ni la audiencia”, declaró visiblemente sorprendida.
Guardia manifestó inquietud por el destino de los bienes de su nieto, al considerar que podrían utilizarse para cubrir honorarios legales.
“Me preocupa la herencia del niño porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados quién sabe qué cantidad exorbitante”, expresó.
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Señalamientos y tensión familiar
En medio de la polémica, Maribel Guardia cuestionó públicamente a Addis Tuñón, quien habría asegurado ser la nueva tutora del menor.
“Nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo; nunca fue a verlo, nunca fue a un cumpleaños”, afirmó la actriz.
Guardia dijo esperar que en el último año haya existido un acercamiento afectivo real entre Tuñón y el menor.
Mientras tanto, el caso sigue abierto y a la espera de notificaciones oficiales que definan el rumbo legal de la tutela y la sucesión.