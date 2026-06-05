Maribel Guardia rompe el silencio y desmiente su destitución como tutora de su nieto

Maribel Guardia desmiente su destitución

Abogado aclara la situación

Herencia genera preocupación

La controversia en torno a la tutela del nieto de Maribel Guardia continúa generando titulares, luego de que su abogado, Cipriano Sotelo, asegurara públicamente que la actriz no ha sido removida de su cargo.

En entrevista para Despierta América, el representante legal fue contundente: “No lo han destituido (a Marco Chacón) hasta la fecha, tampoco a Maribel Guardia la han destituido de tutora… no ha sido destituida”.

Sotelo explicó que hasta ahora no ha recibido notificación oficial alguna sobre una supuesta resolución judicial que modifique la situación legal.

“Si es destituida, me van a notificar, y si me notifican, haremos la apelación correspondiente”, añadió, dejando clara la postura de defensa que asumirían.

Herencia y responsabilidades bajo la lupa

El abogado también abordó el papel de Marco Chacón como albacea dentro de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, asegurando que tampoco ha sido retirado de esa función.

Según detalló, la obligación de solicitar recursos para el menor corresponde legalmente a la madre, quien tiene la custodia y debe pedir formalmente una pensión alimenticia ante el juez.

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Sotelo puntualizó que solo mediante esa solicitud el albacea podría entregar una cantidad aprobada judicialmente para cubrir los gastos del niño.

Además, reveló que dicho procedimiento aún no se ha realizado, lo que mantiene intacta la administración actual de la herencia.