María Celeste Arrarás despide a “Mimi” con emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores

María Celeste Arrarás de luto

Fallece figura familiar cercana

Despedida emotiva y pública

María Celeste Arrarás anunció la muerte de una de las figuras más importantes en su vida personal, generando una ola de mensajes de apoyo tras compartir un sentido homenaje en redes sociales dedicado a quien consideraba parte esencial de su familia.

A través de una publicación acompañada de una fotografía, la comunicadora recordó a Miriam Arvesú, conocida como “Mimi”, con quien mantuvo una relación cercana incluso después de su separación de su expareja Manny Arvesú.

«¡Cuídanos desde el cielo querida Mimi!», escribió Arrarás al inicio de su mensaje, reflejando el cariño y la conexión que mantuvo con quien fuera la abuela de sus hijos.

El mensaje rápidamente resonó entre sus seguidores, quienes destacaron la importancia de los lazos familiares que trascienden las relaciones sentimentales.

Un vínculo que perduró más allá de la separación

Mimi no solo fue la madre de su expareja, sino también una figura clave en la vida de Arrarás, quien destacó la cercanía y el afecto mutuo que construyeron con el paso de los años.

«Siempre me llenó de orgullo que dijeses que era como una hija para ti. Te quise igual de mucho», expresó la periodista, dejando ver la profundidad del vínculo que compartieron.

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A pesar de que su relación con Manny Arvesú terminó en 2004, el amor por sus hijos permitió que los lazos familiares se mantuvieran sólidos a lo largo del tiempo.

La comunicadora también recordó a Mimi como la “abuelita de mis hijos”, resaltando su papel como eje de unión dentro de la familia.