María Celeste Arrarás despide a “Mimi” con emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores
Publicado el06/07/2026 a las 11:32
- María Celeste Arrarás de luto
- Fallece figura familiar cercana
- Despedida emotiva y pública
María Celeste Arrarás anunció la muerte de una de las figuras más importantes en su vida personal, generando una ola de mensajes de apoyo tras compartir un sentido homenaje en redes sociales dedicado a quien consideraba parte esencial de su familia.
A través de una publicación acompañada de una fotografía, la comunicadora recordó a Miriam Arvesú, conocida como “Mimi”, con quien mantuvo una relación cercana incluso después de su separación de su expareja Manny Arvesú.
«¡Cuídanos desde el cielo querida Mimi!», escribió Arrarás al inicio de su mensaje, reflejando el cariño y la conexión que mantuvo con quien fuera la abuela de sus hijos.
El mensaje rápidamente resonó entre sus seguidores, quienes destacaron la importancia de los lazos familiares que trascienden las relaciones sentimentales.
Un vínculo que perduró más allá de la separación
Mimi no solo fue la madre de su expareja, sino también una figura clave en la vida de Arrarás, quien destacó la cercanía y el afecto mutuo que construyeron con el paso de los años.
«Siempre me llenó de orgullo que dijeses que era como una hija para ti. Te quise igual de mucho», expresó la periodista, dejando ver la profundidad del vínculo que compartieron.
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A pesar de que su relación con Manny Arvesú terminó en 2004, el amor por sus hijos permitió que los lazos familiares se mantuvieran sólidos a lo largo del tiempo.
La comunicadora también recordó a Mimi como la “abuelita de mis hijos”, resaltando su papel como eje de unión dentro de la familia.
Reacciones y muestras de apoyo tras la pérdida
Tras la publicación, seguidores y colegas del medio enviaron mensajes de condolencias, destacando la sensibilidad del mensaje y la manera en que la periodista expresó su dolor.
El caso ha generado empatía entre el público, al reflejar una historia donde el respeto y el cariño se mantuvieron más allá de las rupturas personales.
Diversos comentarios resaltaron la importancia de honrar a quienes dejan una huella profunda en la vida familiar, independientemente de los vínculos formales.
La pérdida de Mimi ha sido descrita como un momento difícil para la familia, que hoy enfrenta el duelo por la partida de una figura central.
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Despedida a una figura clave en la familia
Arrarás concluyó su mensaje con un emotivo “Descansa en paz Miriam Arvesú”, reafirmando el cariño que la unía a ella y el impacto que tuvo en su vida.
El homenaje deja ver una relación construida en respeto, amor y cercanía, que logró mantenerse firme incluso con el paso de los años y los cambios personales.
Este tipo de historias evidencian cómo los lazos familiares pueden trascender las circunstancias y mantenerse vigentes en el tiempo.
Hoy, la periodista y su familia despiden a una mujer que fue mucho más que un vínculo político: un verdadero pilar emocional en sus vidas.