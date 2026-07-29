Ahora conductoras ecuatorianas exigen disculpas de mexicanos tras despido de Alejandra Jaramillo

Conductoras ecuatorianas exigen disculpas públicas.

Defienden derecho a celebrar libremente.

Redes sociales desatan nueva ola.

Alejandra Jaramillo conductoras ecuatorianas. La ola de cancelaciones y críticas en el ámbito del entretenimiento digital no parece dar tregua. Lo que comenzó como un fuerte rechazo masivo hacia la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo tras su salida de la televisión hispana en Estados Unidos, ahora se ha transformado en un conflicto mediático internacional que involucra a más figuras de la pantalla chica en Sudamérica.

Durante la emisión del programa de farándula «En Exclusiva«, transmitido por la señal de TC Televisión en Ecuador, las reconocidas conductoras Silvana Torres y Jasú Montero encendieron las alarmas de las plataformas digitales al salir en defensa de su compatriota y lanzar un contundente reclamo directo hacia la afición y los medios de comunicación mexicanos.

En lugar de calmar las aguas o mantener una postura neutral, las comunicadoras decidieron poner el dedo en la llaga al cuestionar la actitud de los fanáticos aztecas durante los recientes encuentros deportivos y las repercusiones laborales que esto ha provocado.

La intervención de las presentadoras ecuatorianas no tardó en volverse viral, expandiendo la disputa mucho más allá de las canchas de fútbol y convirtiendo los paneles de espectáculos en el nuevo escenario de una tensa confrontación cultural y mediática.

Conductoras ecuatorianas exigen disculpas y arremeten contra la hostilidad mexicana

Durante el desarrollo del debate en vivo, Silvana Torres fue la encargada de abrir el bloque con una postura firme respecto al orgullo patriótico, manifestando textualmente: «Y así como los mexicanos son nacionalistas, los ecuatorianos también lo somos».

Sin embargo, el momento de mayor tensión en la pantalla llegó cuando su compañera de set, Jasú Montero, tomó la palabra para exigir una retribución pública por los supuestos atropellos recibidos durante la cobertura del partido entre ambas naciones: «Punto dos, las disculpas, disculpen para Ecuador, para…», interrumpió de forma enfática, dejando clara su postura de que los agravios no provinieron únicamente de un solo lado.

La discusión escaló rápidamente cuando Torres comenzó a enumerar una serie de incidentes y conductas hostiles que, según su criterio, demostraron una alarmante falta de civismo por parte de los organizadores y fanáticos rivales. La presentadora no se guardó nada y criticó duramente el recibimiento que tuvieron las delegaciones y la prensa en territorio norteamericano:

«Resulta y acontece que cuando jugó México con Ecuador se dieron un sin número de agres… de ofensas… Cuando se cantó el himno nacional, todo lo feo, lo horroroso, la falta de educación, también se dio. Claro que está. Es terrible, terrible lo que les… perdón, lo que le gritaron al ecuatoriano», sentenció Torres de manera tajante, recibiendo el respaldo inmediato de Montero, quien concluyó con una frase fulminante: «Fueron malos anfitriones para nosotros».