Ahora conductoras ecuatorianas exigen disculpas de mexicanos tras despido de Alejandra Jaramillo
Publicado el29/07/2026 a las 11:27
- Conductoras ecuatorianas exigen disculpas públicas.
- Defienden derecho a celebrar libremente.
- Redes sociales desatan nueva ola.
Alejandra Jaramillo conductoras ecuatorianas. La ola de cancelaciones y críticas en el ámbito del entretenimiento digital no parece dar tregua. Lo que comenzó como un fuerte rechazo masivo hacia la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo tras su salida de la televisión hispana en Estados Unidos, ahora se ha transformado en un conflicto mediático internacional que involucra a más figuras de la pantalla chica en Sudamérica.
Durante la emisión del programa de farándula «En Exclusiva«, transmitido por la señal de TC Televisión en Ecuador, las reconocidas conductoras Silvana Torres y Jasú Montero encendieron las alarmas de las plataformas digitales al salir en defensa de su compatriota y lanzar un contundente reclamo directo hacia la afición y los medios de comunicación mexicanos.
En lugar de calmar las aguas o mantener una postura neutral, las comunicadoras decidieron poner el dedo en la llaga al cuestionar la actitud de los fanáticos aztecas durante los recientes encuentros deportivos y las repercusiones laborales que esto ha provocado.
La intervención de las presentadoras ecuatorianas no tardó en volverse viral, expandiendo la disputa mucho más allá de las canchas de fútbol y convirtiendo los paneles de espectáculos en el nuevo escenario de una tensa confrontación cultural y mediática.
Conductoras ecuatorianas exigen disculpas y arremeten contra la hostilidad mexicana
Durante el desarrollo del debate en vivo, Silvana Torres fue la encargada de abrir el bloque con una postura firme respecto al orgullo patriótico, manifestando textualmente: «Y así como los mexicanos son nacionalistas, los ecuatorianos también lo somos».
Sin embargo, el momento de mayor tensión en la pantalla llegó cuando su compañera de set, Jasú Montero, tomó la palabra para exigir una retribución pública por los supuestos atropellos recibidos durante la cobertura del partido entre ambas naciones: «Punto dos, las disculpas, disculpen para Ecuador, para…», interrumpió de forma enfática, dejando clara su postura de que los agravios no provinieron únicamente de un solo lado.
La discusión escaló rápidamente cuando Torres comenzó a enumerar una serie de incidentes y conductas hostiles que, según su criterio, demostraron una alarmante falta de civismo por parte de los organizadores y fanáticos rivales. La presentadora no se guardó nada y criticó duramente el recibimiento que tuvieron las delegaciones y la prensa en territorio norteamericano:
«Resulta y acontece que cuando jugó México con Ecuador se dieron un sin número de agres… de ofensas… Cuando se cantó el himno nacional, todo lo feo, lo horroroso, la falta de educación, también se dio. Claro que está. Es terrible, terrible lo que les… perdón, lo que le gritaron al ecuatoriano», sentenció Torres de manera tajante, recibiendo el respaldo inmediato de Montero, quien concluyó con una frase fulminante: «Fueron malos anfitriones para nosotros».
«Todos lo tomamos personal»: El reclamo por el apoyo a Inglaterra: Alejandra Jaramillo conductoras ecuatorianas
El núcleo del reclamo de las conductoras se centró en justificar las acciones de Alejandra Jaramillo, quien fue duramente criticada por celebrar la eliminación de la escuadra mexicana frente al combinado de Inglaterra en el Estadio Azteca. Para Jasú Montero, la reacción de «La Caramelo» y del pueblo ecuatoriano fue una respuesta natural al trato recibido previamente en las plataformas digitales y en las coberturas periodísticas. «Uno puede apoyar al país que le dé la gana. Y yo creo que nosotros el domingo… por supuesto que nos volvimos de Inglaterra, tantos memes. ¿Por qué no? No porque no querramos a México; era por todo lo que recibimos de ellos y de muchos periodistas. Entonces por eso ya se volvió como algo personal y siento yo que Alejandra lo tomó de esa manera porque es ecuatoriana», explicó la presentadora textualmente.
Silvana Torres secundó la moción de inmediato, generalizando el descontento de toda una nación frente a los micrófonos y asegurando que la algarabía por los goles ingleses no fue un acto aislado, sino el reflejo de un sentimiento colectivo de revancha: «Todos lo tomamos personal. No vive en Ecuador, pero lo tomó de esa manera. Ese sentir, ese sentir era de todo un pueblo, de todos los ecuatorianos, quienes celebramos cada gol de Inglaterra», afirmó ante las cámaras, validando la postura de Jaramillo y desafiando abiertamente el descontento del público internacional que consideró el festejo como una provocación innecesaria.
La feroz reacción en redes: Los internautas mexicanos no perdonan
Como era de esperarse, la difusión de este fragmento televisivo provocó una respuesta inmediata y sumamente hostil por parte de la comunidad digital mexicana, que saturó la sección de comentarios acusando a las presentadoras de buscar notoriedad a expensas de la polémica. Varios usuarios señalaron de forma irónica las intenciones de las conductoras de sumarse a la tendencia de cancelación. Internautas como Ivan Romo escribieron de manera directa:
«Ya no quieren que sea 1 la funada, quieren ser 3», mientras que Dulce Rangel y Juan Alceda coincidieron con comentarios como «Otras que quieren ser funadas» y «En 3 2 1… se les viene la funa». La severidad de las respuestas dejó en claro que la audiencia no planea pasar por alto los reclamos del programa.
Por otro lado, una gran parte de los críticos enfocó sus reclamos en el hecho de que las figuras públicas deben medir el impacto de sus palabras, especialmente cuando sus ingresos dependen de empresas y audiencias de origen mexicano, tal como ocurría en el caso de Jaramillo.
Comentarios como los de Noe Carmona destacaron: «¡La diferencia es que los patrones de ella son Mexicanos!», mientras que Eliseu Gimenez Lopez profundizó en la misma línea: «La diferencia es que viven y comen del público mexicano. Si tanto la quieren y la apoyan, pues ahora que la corran…». Finalmente, usuarios como Yuliana López lanzaron una advertencia clara sobre las consecuencias de estas declaraciones en vivo: «Cuidado por cómo te expresas, al rato te veo pidiendo disculpas públicas, con México no».