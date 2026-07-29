Con la voz entrecortada Alejandra Jaramillo hace confesión (VIDEO)

En sus declaraciones más emotivas, comparó las decisiones divinas con un sistema de navegación para ilustrar cómo está afrontando la incertidumbre tras perder su espacio en la pantalla chica.

A pesar del evidente dolor que reflejaba su rostro, Alejandra buscó consuelo en la espiritualidad y compartió una profunda reflexión con su comunidad.

Con total honestidad, la comunicadora expresó la frustración natural que surge cuando los proyectos profesionales se interrumpen de manera abrupta, dejando en evidencia que, detrás de la figura pública, existe un ser humano intentando procesar un golpe laboral muy fuerte en un entorno tan competitivo como el de Estados Unidos.

Durante su intervención en video, «La Caramelo » decidió abrir su corazón para mostrar su lado más vulnerable, reconociendo que los giros inesperados del destino pueden desestabilizar a cualquiera.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, la conductora rompió el silencio tras su reciente despido de Siéntese Quién Pueda de Univisión. A punto de romper en llanto, Jaramillo admitió públicamente que no está atravesando un buen momento y que asimilar este repentino cambio en su vida profesional ha sido un proceso sumamente complejo y doloroso.

La reconocida presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha conmovido a sus millones de seguidores al reaparecer en las redes sociales con un desgarrador mensaje.

«…Un poquito más lloro. Entonces, ya para desconectarme les quiero decir que a veces en la vida las cosas no salen de acuerdo al plan. No siempre salen de acuerdo al plan, a veces salen diferentes. Los planes cambian. A veces tú querías una cosa y Dios te dice, ‘No, por aquí no es. Hay que recalcular la ruta.’ Como el GPS. Dios es el GPS de la vida», manifestó textualmente la presentadora.

Asimismo, citando las teorías de la evolución, Jaramillo destacó la importancia de la resiliencia en este bache en su carrera: «Dice Charles Darwin que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a las circunstancias. Y la vida está llena de cambios siempre, nunca es lineal… Entonces, si no nos adaptamos a esos cambios, no sobrevivimos. Y yo soy una guerrera en adaptarme a los cambios. Créanme», puntualizó antes de despedirse.

La reacción en redes: Entre el apoyo incondicional y la crítica

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y la sección de comentarios se convirtió en un verdadero campo de batalla digital.

Por un lado, una inmensa ola de compatriotas ecuatorianos y seguidores internacionales le manifestaron su total respaldo. Usuarios como salinas1582 escribieron de inmediato: «Todo el Ecuador estamos contigo Alex», mientras que memeroquep le dedicó un extenso mensaje de aliento: «De lo que sí puede estar segura es que aunque hoy duela y no lo entienda, ¡algo mejor está por llegar! Arriba ese ánimo». También destacaron comentarios que auguraban un buen futuro en territorio estadounidense, como el de silvitascecis: «Ya le saldrá algo mejor, está en un país de oportunidades, es lo bueno».

Sin embargo, la presentadora también tuvo que enfrentar duros cuestionamientos por parte de usuarios que consideraron su discurso como una postura de victimización o que recordaron polémicas pasadas. Críticos como soyginapenaloza señalaron de forma directa: «Basta de drama, quizás no estabas donde debías estar. Confía y sigue adelante si tienes talento».

En una línea similar, la usuaria mercedescp57 dejó una reflexión más severa sobre la humildad: «A veces Dios también nos pone pruebas para que reflexionemos… para evitar que actuemos con soberbia. No culpemos a otros de actos irreflexivos». A pesar de la polarización, Alejandra Jaramillo concluyó su mensaje agradeciendo el poder de la oración y enfocándose en su proceso de adaptación.