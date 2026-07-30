Jared Leto rechaza nuevas acusaciones de abuso y asegura que «son absoluta y categóricamente falsas»
Publicado el29/07/2026 a las 15:39
- Leto rechaza las denuncias.
- BBC presenta testimonios.
- Crece la polémica en Hollywood.
Jared Leto volvió a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de un documental de la BBC en el que diez mujeres relatan presuntas conductas sexuales inapropiadas ocurridas entre 2002 y 2016, mientras que cuatro de ellas lo acusan directamente de agresión sexual cuando eran adolescentes.
El actor y cantante de 54 años respondió de inmediato a las nuevas acusaciones y rechazó de manera contundente cualquier señalamiento, insistiendo en que nunca ha cometido un delito de naturaleza sexual y calificando las denuncias como completamente falsas.
Jared Leto responde tras el estreno del documental de la BBC
«Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas», afirmó Leto en un comunicado enviado a la revista People y compartido también con Billboard.
La declaración llegó después de que la BBC anunciara la emisión del documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret («Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood»), una producción que reúne testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados por parte del artista.
Según la investigación de la BBC, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 45 años.
Además de las declaraciones de las mujeres, el documental incorpora testimonios de personas que trabajaron con la banda 30 Seconds to Mars y que describen situaciones relacionadas con el comportamiento del cantante.
Cuatro mujeres relatan presuntos hechos ocurridos cuando eran menores
Una de las denunciantes aseguró haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años.
Otra mujer afirmó que tenía 19 años cuando Leto presuntamente la amenazó con una agresión sexual tras quedarse «inesperadamente a solas» con él en una habitación de hotel.
Una tercera denunciante relató que mantuvo relaciones sexuales con el actor cuando tenía 17 años en California, una situación que, de acuerdo con la legislación estatal, podría clasificarse como abuso sexual contra una menor de edad.
La mujer afirmó que informó al actor sobre su edad, pero que él presuntamente minimizó cualquier preocupación relacionada con la edad legal de consentimiento.
También denuncian llamadas de contenido sexual y manipulación
La cuarta mujer sostuvo que comenzó a recibir llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía apenas 16 años.
Según su testimonio, durante una de esas conversaciones el actor expresó su deseo de mantener relaciones sexuales con ella.
La denunciante también aseguró que posteriormente recibió, presuntamente por parte de Leto o de integrantes de su equipo, un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar sobre lo ocurrido.
La mujer afirmó que decidió no firmar dicho documento.
La BBC asegura haber revisado pruebas y recopilar más testimonios
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La BBC informó que revisó fotografías, mensajes y otros materiales que, según la cadena británica, respaldan los relatos presentados en el documental.
Asimismo, señaló que amigos y familiares de las denunciantes corroboraron distintos aspectos de sus testimonios.
El reportaje sostiene además que identificó más de 120 acusaciones diferentes relacionadas con presuntos comportamientos inapropiados o depredadores atribuidos al actor hacia mujeres.
Dentro del documental aparecen diez mujeres, seis de las cuales describen otras experiencias que incluyen llamadas telefónicas de contenido sexual y comentarios de naturaleza sexual cuando aún eran menores.
Las denuncias se suman a acusaciones anteriores contra el actor
Las nuevas acusaciones llegan un año después de que Air Mail publicara, en 2025, un reportaje en el que nueve mujeres acusaban a Jared Leto de agresión, conducta sexual inapropiada y otros comportamientos indebidos.
En aquella ocasión, representantes del cantante rechazaron todas las acusaciones y aseguraron que eran «demostrablemente falsas».
El reportaje de la BBC también recuerda una publicación realizada por Dylan Sprouse en la red social X en 2018, donde escribió: «Oye, Jared Leto, ahora que has enviado mensajes privados a todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?».
Según el mismo reporte, James Gunn respondió entonces: «¿Él empieza a los 18 en internet?».
Jared Leto mantiene su negativa mientras continúa la polémica
Hasta el momento no se han anunciado cargos penales derivados de las acusaciones presentadas en el documental de la BBC.
Leto mantiene su postura de negar categóricamente todos los señalamientos y sostiene que nunca ha cometido agresiones sexuales.
Mientras tanto, el estreno de Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret vuelve a colocar bajo escrutinio al ganador del Oscar y líder de 30 Seconds to Mars, en medio de nuevas denuncias que abarcan presuntos hechos ocurridos durante más de una década.
El caso continúa generando repercusiones en la industria del entretenimiento mientras las acusaciones y la respuesta del actor siguen siendo objeto de atención pública y mediática.
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FUENTE: EFE / BBC