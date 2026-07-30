Jared Leto rechaza nuevas acusaciones de abuso y asegura que «son absoluta y categóricamente falsas»

Leto rechaza las denuncias.

BBC presenta testimonios.

Crece la polémica en Hollywood.

Jared Leto volvió a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de un documental de la BBC en el que diez mujeres relatan presuntas conductas sexuales inapropiadas ocurridas entre 2002 y 2016, mientras que cuatro de ellas lo acusan directamente de agresión sexual cuando eran adolescentes.

El actor y cantante de 54 años respondió de inmediato a las nuevas acusaciones y rechazó de manera contundente cualquier señalamiento, insistiendo en que nunca ha cometido un delito de naturaleza sexual y calificando las denuncias como completamente falsas.

Jared Leto responde tras el estreno del documental de la BBC

«Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas», afirmó Leto en un comunicado enviado a la revista People y compartido también con Billboard.

La declaración llegó después de que la BBC anunciara la emisión del documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret («Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood»), una producción que reúne testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados por parte del artista.

Según la investigación de la BBC, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 45 años.

Además de las declaraciones de las mujeres, el documental incorpora testimonios de personas que trabajaron con la banda 30 Seconds to Mars y que describen situaciones relacionadas con el comportamiento del cantante.