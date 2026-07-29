Lorenzo Méndez espera otro bebé junto a Claudia Galván y emocionan a sus seguidores con el anuncio

Lorenzo Méndez espera otro bebé

Compartieron emotivo anuncio

Reconciliación fortalece su familia

Lorenzo Méndez y Claudia Galván compartieron una de las noticias más importantes de su vida personal al anunciar que volverán a convertirse en padres, apenas un año después de retomar su relación tras una década de separación.

La pareja hizo público el embarazo mediante una publicación en redes sociales que rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento.

El cantante acompañó el anuncio con una imagen de la ecografía del bebé y un mensaje cargado de emoción que refleja el momento que atraviesa junto a su esposa.

“Porque los tiempos de Dios son perfectos. Nuestra bendición viene en camino”, escribió Méndez desde su cuenta de Instagram para confirmar que la familia crecerá nuevamente.

El bebé llegará en enero de 2027 y completa un nuevo capítulo familiar

Además de revelar el embarazo, Lorenzo Méndez compartió que el nacimiento del nuevo integrante de la familia está previsto para enero de 2027.

La noticia representa un nuevo comienzo para la pareja, que decidió darse una segunda oportunidad luego de haber protagonizado un mediático divorcio años atrás.

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Los mensajes de felicitación no tardaron en aparecer entre los comentarios de la publicación, donde seguidores y colegas celebraron la noticia.

“Felicidades a ambos. Qué felicidad”, escribió Taina Pimentel, prometida del cantante Lupillo Rivera, mientras que la conductora Chiquibaby comentó: “Wow, felicidades chavos”.