Lorenzo Méndez espera otro bebé junto a Claudia Galván y emocionan a sus seguidores con el anuncio
Publicado el29/07/2026 a las 09:36
- Lorenzo Méndez espera otro bebé
- Compartieron emotivo anuncio
- Reconciliación fortalece su familia
Lorenzo Méndez y Claudia Galván compartieron una de las noticias más importantes de su vida personal al anunciar que volverán a convertirse en padres, apenas un año después de retomar su relación tras una década de separación.
La pareja hizo público el embarazo mediante una publicación en redes sociales que rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento.
El cantante acompañó el anuncio con una imagen de la ecografía del bebé y un mensaje cargado de emoción que refleja el momento que atraviesa junto a su esposa.
“Porque los tiempos de Dios son perfectos. Nuestra bendición viene en camino”, escribió Méndez desde su cuenta de Instagram para confirmar que la familia crecerá nuevamente.
El bebé llegará en enero de 2027 y completa un nuevo capítulo familiar
Además de revelar el embarazo, Lorenzo Méndez compartió que el nacimiento del nuevo integrante de la familia está previsto para enero de 2027.
La noticia representa un nuevo comienzo para la pareja, que decidió darse una segunda oportunidad luego de haber protagonizado un mediático divorcio años atrás.
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Los mensajes de felicitación no tardaron en aparecer entre los comentarios de la publicación, donde seguidores y colegas celebraron la noticia.
“Felicidades a ambos. Qué felicidad”, escribió Taina Pimentel, prometida del cantante Lupillo Rivera, mientras que la conductora Chiquibaby comentó: “Wow, felicidades chavos”.
Victoria, la hija mayor de la pareja, también vive este momento especial
Lorenzo y Claudia ya son padres de Victoria, quien nació en 2010 y actualmente tiene 16 años.
Hace apenas unos meses, el intérprete le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños, recordando el profundo vínculo que mantiene con su hija.
“Hoy celebro 16 años del regalo más hermoso que la vida me dio. Verte crecer ha sido mi mayor orgullo y cada día me sorprendes con tu luz, tu fuerza y tu hermosa forma de ser”, expresó entonces.
El cantante concluyó aquella felicitación con otra muestra de cariño hacia la adolescente: “Siempre estaré a tu lado apoyándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar”.
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Su reconciliación comenzó antes de participar en un reality
A principios de este año, Lorenzo Méndez y Claudia Galván participaron en el programa ¿Apostarías por mí?, de TelevisaUnivision, donde hablaron abiertamente de la nueva etapa que vivían como pareja.
Durante una entrevista concedida a People en Español, el cantante explicó que la reconciliación ya llevaba varios meses cuando recibieron la propuesta para integrarse al reality.
“Cuando se propuso este reality ya teníamos como seis, cinco meses juntos y sale esto y la verdad se nos hizo una gran propuesta”, recordó el intérprete.
Méndez añadió entonces una frase que hoy cobra aún más significado con la llegada de su segundo hijo junto a Claudia Galván: “Ahorita realmente en nuestra vida real estamos apostando a nuestra relación, a nuestra vida. Yo creo que sin riesgo no se gana, entonces definitivamente estamos emocionados”.