Maresca será el nuevo DT del Manchester City
Publicado el25/05/2026 a las 22:59
El Manchester City ya tendría definido a su próximo entrenador tras la salida de Pep Guardiola.
Según reportes, Enzo Maresca firmó un contrato por tres años y será el encargado de iniciar una nueva etapa en el club inglés.
El italiano, de 46 años, asumiría el cargo tras la despedida de Guardiola, marcando el inicio de un cambio importante en uno de los equipos más dominantes de los últimos años.
El relevo en el banquillo del City pone fin a una era histórica y abre dudas sobre cómo evolucionará el proyecto sin Guardiola.
Maresca, el elegido para continuar el legado
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De acuerdo con la información disponible, Maresca firmó un acuerdo hasta 2029 y tendrá un rol activo no solo en el campo, sino también en decisiones de fichajes y planificación deportiva.
Su llegada no es casual. El técnico italiano ya conoce el club, ya que trabajó previamente como asistente de Guardiola, lo que le da ventaja para mantener la estructura y filosofía del equipo.
Un cambio que ya se venía preparando
La posibilidad de que Maresca tomara el mando no surgió de la nada.
Desde hace meses se manejaba como uno de los principales candidatos para reemplazar a Guardiola.
Incluso, tras su salida de Chelsea —luego de una etapa marcada por resultados irregulares y tensiones internas— su nombre seguía vinculado al entorno del City.
De Chelsea al reto más grande de su carrera
Maresca dirigió 92 partidos con el Chelsea, con un balance de 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas.
Aunque su paso por el club londinense terminó antes de lo esperado, su perfil sigue siendo valorado en la élite europea.
Ahora tendrá la oportunidad de asumir uno de los proyectos más exigentes del futbol mundial, con la presión de mantener al City en la cima.
El desafío de reemplazar a Guardiola
Sustituir a Guardiola no será sencillo. El técnico español dejó una huella profunda en el club, con múltiples títulos y un estilo de juego que marcó época.
Maresca deberá encontrar el equilibrio entre continuidad y evolución, en un equipo acostumbrado a competir por todo.
Además, el nuevo entrenador llega en un contexto donde las expectativas serán máximas desde el primer día.
Se espera la confirmación oficial del club en los próximos días, mientras el City comienza a planificar la próxima temporada bajo una nueva dirección.
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