Maresca será el nuevo DT del Manchester City

El Manchester City ya tendría definido a su próximo entrenador tras la salida de Pep Guardiola.

Según reportes, Enzo Maresca firmó un contrato por tres años y será el encargado de iniciar una nueva etapa en el club inglés.

El italiano, de 46 años, asumiría el cargo tras la despedida de Guardiola, marcando el inicio de un cambio importante en uno de los equipos más dominantes de los últimos años.

El relevo en el banquillo del City pone fin a una era histórica y abre dudas sobre cómo evolucionará el proyecto sin Guardiola.

Maresca, el elegido para continuar el legado

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De acuerdo con la información disponible, Maresca firmó un acuerdo hasta 2029 y tendrá un rol activo no solo en el campo, sino también en decisiones de fichajes y planificación deportiva.

Su llegada no es casual. El técnico italiano ya conoce el club, ya que trabajó previamente como asistente de Guardiola, lo que le da ventaja para mantener la estructura y filosofía del equipo.

Un cambio que ya se venía preparando