Mara Patricia Castañeda reaparece junto a Vicente Fernández Jr. y rompe el silencio tras emotivo reencuentro
Publicado el16/05/2026 a las 09:54
- Mara Patricia y Vicente Jr
- Tributo musical a Chente
- Mensaje emotivo tras reunión
El reencuentro entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. volvió a colocar a ambos en el centro de la conversación pública esta semana.
La periodista y el cantante coincidieron en Guadalajara, generando reacciones inmediatas entre seguidores de la dinastía Fernández y del mundo del espectáculo.
Tras la reunión, la comunicadora compartió un mensaje que llamó especialmente la atención por el tono nostálgico y respetuoso.
Lejos de la polémica, la reunión tuvo como eje un proyecto musical que rinde homenaje a Vicente Fernández, figura clave en la música mexicana.
El motivo del reencuentro fue un tributo musical
Mara Patricia explicó que su visita a la capital jalisciense estuvo relacionada con la presentación del disco “Tributo al rey con banda volumen 1”.
“Estuve en Guadalajara para la presentación del disco ‘Tributo al rey con banda volumen 1’ de don Vicente Fernández”, expresó en un video difundido en redes.
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La periodista acudió al Rancho Los Tres Portillos, propiedad de la familia Fernández, donde realizó una entrevista a Vicente Fernández Jr.
El álbum reúne 12 temas que, según destacó, forman parte de los éxitos más recientes que dejó grabados el intérprete antes de su fallecimiento.
Un disco con canciones ya grabadas por “Chente”
Durante su intervención, la comunicadora recordó que el cantante dejó material listo antes de partir.
“Como ya se conocía, don Vicente dejó muchas canciones ya grabadas”, afirmó al hablar del legado musical que continúa vigente.
Subrayó que las piezas incluidas en este volumen tienen un valor especial porque fueron grandes éxitos dentro de su última etapa artística.
El material también integra colaboraciones con Alejandro Fernández, Edén Muñoz y Yuri, lo que refuerza el carácter conmemorativo del proyecto.
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Un reencuentro marcado por la nostalgia
Aunque no profundizó en detalles personales sobre Vicente Fernández Jr., Mara Patricia sí compartió su sentir tras volver a coincidir con la familia.
“El encuentro con la familia Fernández fue muy bonito para mí”, expresó al describir la experiencia vivida en el rancho.
La periodista relató que recorrió el lugar y visitó el mausoleo donde descansan los restos de Vicente Fernández.
“Recordar y entrar al rancho y ver el mausoleo donde está don Vicente, donde está una estatua de él… está sentado en la banda donde recibía a los invitados”, comentó con evidente emoción.
Ocho años de matrimonio y una relación cordial
El reencuentro también recordó la historia sentimental que ambos compartieron durante casi una década.
Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. estuvieron casados de 2007 a 2015, en una relación que durante años fue considerada sólida dentro del espectáculo mexicano.
Tras su separación, cada uno continuó su vida personal, pero el reciente encuentro dejó entrever que mantienen una relación basada en el respeto.
Actualmente, la periodista está casada con Iván Martínez Urbina, mientras que el cantante contrajo matrimonio con Mariana González Padilla, con quien dio la bienvenida este año a su hija Isabel, cerrando así un capítulo del pasado con madurez y serenidad.