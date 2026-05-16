Mara Patricia Castañeda reaparece junto a Vicente Fernández Jr. y rompe el silencio tras emotivo reencuentro

Mara Patricia y Vicente Jr

Tributo musical a Chente

Mensaje emotivo tras reunión

El reencuentro entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. volvió a colocar a ambos en el centro de la conversación pública esta semana.

La periodista y el cantante coincidieron en Guadalajara, generando reacciones inmediatas entre seguidores de la dinastía Fernández y del mundo del espectáculo.

Tras la reunión, la comunicadora compartió un mensaje que llamó especialmente la atención por el tono nostálgico y respetuoso.

Lejos de la polémica, la reunión tuvo como eje un proyecto musical que rinde homenaje a Vicente Fernández, figura clave en la música mexicana.

El motivo del reencuentro fue un tributo musical

Mara Patricia explicó que su visita a la capital jalisciense estuvo relacionada con la presentación del disco “Tributo al rey con banda volumen 1”.