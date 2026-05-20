Arrestan al hijo del fundador de Mango por la misteriosa muerte del magnate Isak Andic

Arrestan hijo de fundador de Mango

Reabren caso

Investigan posible homicidio La muerte de Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango y uno de los empresarios más influyentes de Europa, volvió a sacudir a España luego de que las autoridades arrestaran temporalmente a su hijo mayor, Jonathan Andic, en medio de una investigación que pasó de considerarse un accidente a un posible homicidio. El empresario turco-español murió en diciembre de 2024 tras caer a un barranco mientras realizaba una caminata en las montañas de Montserrat, cerca de Barcelona. La versión oficial apuntaba a un accidente durante una excursión familiar Ver este video en su propia página → Sin embargo, meses después, las autoridades catalanas decidieron reabrir el caso tras detectar presuntas inconsistencias en los testimonios entregados.

Jonathan Andic, de 45 años, compareció esta semana ante un tribunal en Martorell, Barcelona, luego de ser señalado como sospechoso dentro de la nueva línea de investigación. Investigación sobre la muerte de Isak Andic cambia el rumbo del caso La policía catalana detuvo a Jonathan el martes para volver a interrogarlo sobre lo ocurrido el día en que su padre murió. De acuerdo con reportes citados por La Vanguardia y El País, los investigadores encontraron contradicciones en algunas declaraciones relacionadas con la caminata en la que ocurrió la caída mortal. Aunque inicialmente el expediente fue cerrado por falta de evidencia criminal, las autoridades decidieron retomarlo durante 2025.

Tras comparecer ante el juez, Jonathan quedó en libertad bajo fianza de un millón de euros, equivalente a más de un millón de dólares. Además, las autoridades le retiraron el pasaporte y deberá presentarse semanalmente ante el tribunal. Jonathan ha negado cualquier implicación en la muerte de su padre. “No existe ninguna evidencia legítima en su contra, ni se encontrará”, declaró un portavoz de la familia Andic. Otro representante familiar dijo previamente a Reuters que Jonathan estaba colaborando con las autoridades y que la familia confiaba plenamente en su inocencia. La relación entre Jonathan Andic y el fundador de Mango atravesaba tensiones empresariales

La investigación también volvió a poner atención sobre la compleja relación empresarial entre padre e hijo. Jonathan Andic, el mayor de los tres hijos de Isak, fue durante años una de las figuras más visibles dentro de Mango. Ingresó oficialmente a la compañía en 2005 y posteriormente lideró la línea Mango Man. En 2012 asumió como director ejecutivo cuando su padre se retiró temporalmente. Sin embargo, reportes de El País aseguran que ambos comenzaron a distanciarse después de que Jonathan contratara a un ejecutivo externo como director financiero de la empresa Mango. Durante ese periodo, Mango habría acumulado pérdidas cercanas a los 116 millones de dólares, situación que obligó a Isak Andic a regresar a la compañía como presidente no ejecutivo.

El fundador decidió remover a Jonathan como CEO en 2020. Ver este video en su propia página → A pesar de las diferencias corporativas, fuentes cercanas a la familia aseguraron que ambos mantenían una relación personal cercana. “Jonathan iba a comer a casa de su padre casi todos los sábados”, revelaron fuentes citadas por El País.

Incluso, padre e hijo compartían actividades deportivas y “practicaban gimnasia juntos”. La fortuna de Mango quedó en manos de los hijos tras la muerte del magnate Tras la muerte de Isak Andic, Jonathan y sus dos hermanas heredaron el 95% de participación familiar en Mango. Actualmente, la empresa es dirigida por Toni Ruiz, considerado hombre de confianza del fundador y quien posee un 5% de la compañía. Ruiz lamentó públicamente la muerte del empresario y aseguró que el impacto dentro de la compañía sería enorme. “La muerte de Isak dejará un enorme vacío”, afirmó anteriormente el CEO de Mango.

“Todos nosotros somos, de alguna manera, su legado y el testimonio de sus logros”, añadió. Ruiz también sostuvo: “Nos corresponde a nosotros, y es el mejor homenaje que podemos hacerle a Isak, garantizar que Mango siga siendo el proyecto que él soñó y del que se sentiría orgulloso”. Fundada en Barcelona en 1984 por Isak y su hermano Nahman, Mango se convirtió en una de las mayores cadenas de moda del mundo, con casi 3,000 tiendas en 120 países. Al momento de su muerte, Forbes estimaba la fortuna personal de Isak Andic en 4,500 millones de dólares. Te Puede Interesar: Conductores de autos eléctricos podrían pagar nueva tarifa anual de $130 en EE.UU.