Conductores de autos eléctricos podrían pagar nueva tarifa anual de $130 en EE.UU.

EV pagarían nueva tarifa

Congreso impulsa cobro anual

Critican impuesto a eléctricos Los propietarios de vehículos eléctricos en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo golpe al bolsillo si avanza una propuesta bipartidista presentada en la Cámara de Representantes. Legisladores federales impulsan un proyecto que obligaría a millones de conductores de EV a pagar una tarifa anual de $130 destinada a financiar reparaciones de carreteras e infraestructura vial, un tema que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre quién debe cubrir los costos del sistema de transporte en el país. Por qué es importante: La iniciativa llega en un momento clave para la industria automotriz, mientras el gobierno federal impulsa la transición hacia autos eléctricos y aumenta la presión sobre el deteriorado sistema de carreteras y puentes de Estados Unidos. El Congreso busca nuevas formas de financiar carreteras y puentes La propuesta forma parte de la llamada Build America 250 Act, un proyecto de ley de infraestructura vial de cinco años que busca autorizar cerca de $580 mil millones antes de que expire la legislación actual el próximo 30 de septiembre. El plan fue presentado por el republicano Sam Graves y el demócrata Rick Larsen, líderes del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

La medida contempla una tarifa anual obligatoria de $130 para vehículos totalmente eléctricos y de $35 para algunos modelos híbridos enchufables. Además, el proyecto establece que a partir de 2029 las cuotas aumentarían $5 cada dos años hasta alcanzar un máximo de $150 para EV y $50 para híbridos enchufables. Los legisladores argumentan que los conductores de vehículos eléctricos actualmente utilizan las carreteras sin contribuir al fondo federal que financia su mantenimiento, ya que no pagan impuestos federales sobre gasolina o diésel. Sam Graves afirmó que la medida busca garantizar que “todos los usuarios de las carreteras deben pagar su parte justa por el uso y mejoramiento de las vías del país”.

El impuesto a la gasolina sigue siendo la principal fuente de ingresos Actualmente, gran parte del dinero destinado a reparar carreteras proviene del impuesto federal a la gasolina, fijado en 18.4 centavos por galón. Sin embargo, ese impuesto no ha aumentado desde 1993 pese al incremento constante en costos de infraestructura. El problema para Washington es que el crecimiento de los vehículos eléctricos reduce gradualmente los ingresos provenientes del combustible. De acuerdo con Consumer Reports, el conductor promedio de un vehículo de gasolina paga entre $70 y $90 anuales en impuestos federales sobre combustible, una cifra significativamente menor a los $130 que se busca cobrar a propietarios de EV. No obstante, algunos estudios recientes sostienen que los dueños de autos eléctricos ya pagan tarifas estatales elevadas.

Un análisis publicado en 2024 señaló que los propietarios de EV podrían incluso terminar pagando más impuestos que quienes manejan vehículos tradicionales. Organizaciones ambientales rechazan el nuevo cobro para EV La propuesta ha generado fuertes críticas entre organizaciones ambientalistas y grupos que promueven la electrificación del transporte. El Sierra Club calificó la medida como perjudicial para la transición energética y aseguró que el proyecto “incluye un impuesto irresponsable para conductores de vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables”. La organización también advirtió que la legislación podría reducir fondos destinados a infraestructura de carga para vehículos eléctricos, justo cuando Estados Unidos intenta expandir su red nacional de estaciones.

Por su parte, la Electrification Coalition recordó que el año pasado ya había criticado otra propuesta de tarifa para EV, argumentando que un cobro de $250 era excesivo debido a que un conductor promedio de gasolina paga apenas $88 anuales en impuestos federales. Algunos estados ya cobran tarifas similares a vehículos eléctricos Aunque la propuesta aún no se convierte en ley, varios estados ya aplican tarifas especiales a propietarios de vehículos eléctricos para cubrir gastos de mantenimiento vial. El debate sobre cómo financiar las carreteras lleva décadas sin resolverse en Washington. Desde 2008, más de $275 mil millones han sido transferidos desde el fondo general del gobierno federal para cubrir déficits en reparaciones de infraestructura, incluidos $118 mil millones aprobados dentro de la ley de infraestructura de 2021.