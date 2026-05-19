Tiroteo en mezquita de San Diego revela acceso masivo a armas y odio racial

FBI investiga crimen de odio

Radicalización alarmó autoridades

Incautaron más de 30 armas Las autoridades estadounidenses investigan como posible delito de odio el ataque armado ocurrido en la mezquita más grande de San Diego, California, que dejó tres personas muertas. El FBI aseguró que los dos sospechosos compartían un “odio generalizado” hacia diferentes religiones y razas y que aparentemente se radicalizaron a través de internet. Los atacantes, de 17 y 18 años, habrían tenido además acceso fácil a decenas de armas de fuego. El ataque ocurrió en el Centro Islámico de San Diego y ha generado preocupación por el aumento de la radicalización en línea y la violencia motivada por odio. Las autoridades identificaron a los sospechosos como Cain Clark y Caleb Vázquez, según fuentes citadas por Los Angeles Times.

FBI investiga radicalización y posible delito de odio Ver este video en su propia página →

Segun la agencia Segun la agencia EFE , las pesquisas se concentran en determinar cómo los jóvenes se radicalizaron y qué motivó el ataque. Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, informó este martes que los investigadores encontraron un escrito relacionado con los atacantes. Según explicó, el documento incluía expresiones de odio dirigidas a múltiples razas y religiones. El funcionario evitó ofrecer detalles específicos sobre el contenido del manifiesto o sobre las ideologías expresadas por los sospechosos.

No obstante, advirtió que ambos jóvenes “no discriminaban a la hora de elegir a quién odiaban”. Remily indicó que los sospechosos aparentemente se conocieron por internet. TE PUEDE INTERESAR: Retiran helado orgánico en 17 estados de EEUU por posible contaminación con metal Posteriormente descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una región fronteriza entre California y México. El FBI considera que también pudieron radicalizarse mediante contenido encontrado en internet.

“Pero, creo que aún más importante, cómo podemos detener futuros ataques”, afirmó Remily durante la conferencia de prensa. Las autoridades continúan investigando el proceso de radicalización de los atacantes. Más de 30 armas fueron incautadas La investigación reveló además que los jóvenes tenían acceso a una gran cantidad de armas. Las autoridades decomisaron más de 30 armas de fuego en tres viviendas allanadas en San Diego. Entre las armas halladas había pistolas, escopetas y una ballesta.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, informó que la madre del sospechoso de 17 años alertó a las autoridades. La mujer notó la desaparición de su hijo, de su vehículo y de tres armas almacenadas en la casa familiar. Wahl señaló que el adolescente dejó además una nota de suicidio. En esa nota habría realizado comentarios relacionados con superioridad racial. El jefe policial no descartó posibles cargos contra los padres de los sospechosos.

La posibilidad fue mencionada luego de preguntas realizadas por la prensa durante la conferencia. Las víctimas intentaron detener el ataque Scott Wahl subrayó que las víctimas jugaron un papel clave para evitar una tragedia aún mayor. En la mezquita funciona también una escuela primaria. Mansour Kaziha y Nader Awad murieron mientras intentaban alertar sobre la presencia de los atacantes armados. El guardia de seguridad Amin Abdullah respondió disparando contra los sospechosos.

Según las autoridades, Abdullah logró repeler el ataque dentro del centro islámico. Los atacantes huyeron posteriormente en un vehículo. La policía encontró a ambos muertos por aparentes heridas de bala autoinfligidas. El imán Taha Hassane, director de la mezquita, describió a las víctimas como “pilares” de la comunidad. Hassane explicó que el centro islámico había recibido amenazas y llamadas de odio de manera constante.