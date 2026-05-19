Brutal ataque armado en Turquía deja seis muertos y obliga a desplegar un amplio operativo policial

Ataque armado deja muertos

Policía busca al agresor

Turquía vive nueva violencia Un ataque armado en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, dejó al menos seis personas muertas y otras ocho heridas, según reportó la prensa turca. El agresor fue identificado como Metin Ö., de 37 años. Las autoridades informaron que el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la policía. De acuerdo con los reportes, el hombre utilizó un fusil de caza y una pistola durante el ataque. El primer crimen ocurrió en un pueblo montañoso de Mersin.

Ahí, el atacante asesinó a tiros a su exesposa, una mujer de 32 años. Posteriormente, huyó en automóvil hacia la ciudad de Tarsus, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia. Las autoridades aún no han informado los motivos del ataque. El caso ha provocado preocupación por el aumento reciente de hechos violentos en Turquía. El agresor disparó dentro de un restaurante Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. pic.twitter.com/eLYy5TIvlz — ENSONHABER (@ensonhaber) May 18, 2026

Segun Milenio, tras llegar a Tarsus, el atacante ingresó a un restaurante donde era conocido. Según los reportes, comenzó a disparar de forma aleatoria contra trabajadores y clientes. El ataque dejó muerto a uno de los dos propietarios del negocio y a un empleado.

Además, varias personas resultaron heridas dentro del establecimiento. Uno de los sobrevivientes fue Mehmet Han Topal, empleado del restaurante. El trabajador declaró que el agresor entró sin decir ninguna palabra. “Pensábamos que iba a sacar el teléfono, pero sacó una pistola”, relató en declaraciones recogidas por la agencia IHA. Topal aseguró que intentó protegerse al escuchar los disparos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump retrasa ataque militar contra Irán tras pedido urgente de aliados árabes “Me agaché. Me disparó”, dijo el empleado, quien resultó herido en la pierna. Tras abandonar el restaurante, el agresor continuó el recorrido armado por distintas zonas. Las autoridades señalaron que después asesinó a otras tres personas. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 17 años que cuidaba animales.

También murió un camionero que se encontraba frente a su vivienda. La tercera víctima fue un empleado de una gasolinera. Policía despliega operativo para encontrar al sospechoso Después de los ataques, el agresor escapó en automóvil. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en una zona rural al norte de Tarsus. Las autoridades creen que el sospechoso huyó a pie y podría ocultarse en áreas boscosas cercanas.

La policía desplegó un fuerte operativo de búsqueda apoyado con helicópteros. El objetivo es localizar y detener al atacante lo antes posible. Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre los posibles motivos del crimen. Tras una reunión de gabinete, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó condolencias por las muertes. Sin embargo, el mandatario no ofreció detalles adicionales sobre el sospechoso ni sobre la investigación.