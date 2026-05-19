Senado de EE.UU. busca limitar autoridad militar de Trump sobre Irán

Senado desafía poderes de Trump

Congreso debate guerra con Irán

Trump enfrenta presión política El Senado de Estados Unidos dio este martes un paso clave para debatir una medida que busca limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán. Los demócratas lograron avanzar por primera vez una resolución que obligaría al mandatario a poner fin a la guerra o a obtener autorización del Congreso para continuar las operaciones militares. La votación terminó con 50 votos a favor y 47 en contra. El resultado permitió desbloquear una medida que llevaba meses detenida en el Senado. La resolución será debatida durante las próximas semanas y podría convertirse en uno de los mayores choques políticos entre el Congreso y la Casa Blanca por el conflicto en Oriente Medio.

Republicanos se unen a los demócratas Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HCH Televisión Digital (@hchtv)

Segun la agencia EFE, uno de los votos más importantes para avanzar la medida fue el del republicano Bill Cassidy. El senador perdió las elecciones primarias de Luisiana durante el fin de semana.

Trump había atacado públicamente a Cassidy en redes sociales por considerar que no era “leal” a la Administración. El apoyo de Cassidy permitió que los demócratas consiguieran avanzar la resolución sobre poderes de guerra. La iniciativa busca obligar a Trump a finalizar la campaña militar en Irán o solicitar autorización formal del Congreso para continuarla. El proyecto todavía debe ser discutido tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras lo aprueban, el texto será enviado al Despacho Oval.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en mezquita de San Diego revela acceso masivo a armas y odio racial Trump tendría entonces la posibilidad de vetar la medida. Los demócratas han intentado desde enero limitar los poderes militares del presidente. Primero enfocaron sus esfuerzos en el despliegue del Comando Sur en el Caribe. Aquellas iniciativas surgieron antes de la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde marzo, además, se registraron siete intentos fallidos para restringir las acciones militares de Trump en Oriente Medio. El alto el fuego frenó anteriores intentos Los esfuerzos anteriores de los demócratas se vieron debilitados a finales de abril. La Administración prolongó entonces el alto el fuego en la región. Esa decisión evitó responder a la resolución de poderes de guerra que obliga al presidente a obtener autorización legislativa después de 60 días de combate. El debate sobre el alcance de las facultades presidenciales ha aumentado en medio del conflicto con Irán.

La discusión también se produce mientras continúan las negociaciones diplomáticas. Este martes, el vicepresidente JD Vance aseguró que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo. Además, afirmó que se han producido “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto. Las declaraciones se dieron mientras el Congreso intenta definir hasta dónde puede actuar el presidente sin aprobación legislativa. Trump mantiene presión militar sobre Irán Pese al avance de la resolución en el Senado, Trump mantuvo un tono duro frente a Irán.

El mandatario anunció el lunes que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses prepararse para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala”. La orden se ejecutaría si fracasan las negociaciones con Teherán. La advertencia elevó nuevamente la tensión política y militar en Washington. El debate sobre la autoridad presidencial en tiempos de guerra se ha convertido en uno de los principales temas dentro del Congreso. Los críticos de Trump consideran que el mandatario debe obtener autorización legislativa para ampliar operaciones militares.