FDA emite alerta urgente por comida para perro contaminada con bacteria peligrosa

FDA alerta comida contaminada

Bacteria amenaza mascotas

Retiro urgente alimentos perros

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una nueva alerta sanitaria relacionada con productos de comida para perro de la marca Raaw Energy debido a un posible riesgo de contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

Las autoridades advirtieron que esta bacteria puede provocar enfermedades graves tanto en mascotas como en humanos.

La empresa anunció la ampliación de un retiro voluntario que involucra productos fabricados entre el 17 de julio de 2025 y el 23 de diciembre de 2025.

También fue incluido un lote producido el 31 de marzo de 2026 correspondiente a una mezcla de carne de res y pavo.

Según informó la compañía, algunos alimentos fabricados durante ese periodo dieron positivo a la bacteria durante pruebas realizadas por autoridades sanitarias de Nueva Jersey.

Aunque no todos los productos fueron sometidos a análisis de laboratorio, la empresa decidió retirar de manera preventiva todos los artículos potencialmente afectados.

La FDA aclaró que la difusión del aviso sanitario se realiza únicamente como servicio público y no representa un respaldo hacia la marca o sus productos.

FDA pide desechar inmediatamente los productos

A major pet food recall has been expanded after samples collected by state regulators all tested positive for listeria. https://t.co/gQhRUdVNgg — FOX 32 News (@fox32news) May 24, 2026



Segun Heraldo de mexico, las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores dejar de utilizar inmediatamente cualquier alimento incluido en el retiro.

También pidieron no vender, donar ni compartir los productos con otras personas.

La FDA indicó que los alimentos deben ser eliminados de forma segura para evitar que mascotas, personas o animales silvestres tengan acceso a ellos.

Los productos involucrados corresponden a alimentos congelados para perro comercializados bajo la marca Raaw Energy.

La empresa explicó que estos productos eran vendidos en tubos de plástico transparente de 2 y 5 libras.

Los extremos estaban sellados con clips metálicos.

Posteriormente los alimentos eran colocados dentro de cajas de cartón color café con etiquetas adhesivas blancas.

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Las etiquetas incluían ingredientes, sabores y fechas de caducidad.

Los pedidos se realizaban directamente a través del sitio web de la compañía.

Los clientes debían recoger personalmente los productos.

La empresa informó que los alimentos retirados fueron distribuidos en varios estados de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia.

Raaw Energy reconoció que algunos lotes producidos durante el periodo señalado nunca fueron analizados en laboratorio.

Por ello, la compañía indicó que no puede descartarse completamente la presencia de la bacteria en otros productos elaborados durante esas fechas.

Las autoridades recomendaron tratar todos los alimentos incluidos en el retiro como potencialmente contaminados.