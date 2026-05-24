JCPenney anuncia cierre definitivo Florida mientras histórico centro comercial se transforma

JCPenney anuncia cierre definitivo

Remodelación del centro comercial

Nuevo desarrollo con Costco

Una de las tiendas más emblemáticas de Sanford, Florida, se despide de sus clientes tras casi tres décadas de operación.

La sucursal de JCPenney ubicada en el Seminole Towne Center cerrará definitivamente el próximo 25 de mayo.

El anuncio marca otro capítulo en la transformación de un centro comercial que alguna vez fue punto de encuentro clave para la comunidad.

La decisión llega después de la venta de la propiedad, mientras el complejo inicia un ambicioso plan de reurbanización.

Una tienda histórica llega a su fin

La tienda abrió sus puertas en 1995, cuando el centro comercial vivía uno de sus momentos de mayor auge.

Con el paso de los años, el flujo de visitantes disminuyó y el número de comercios activos comenzó a reducirse.

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En enero de 2025, el Seminole Towne Center cerró oficialmente tras ser adquirido por la promotora The Ardent Companies.

Hasta ahora, solo cuatro tiendas ancla permanecían operando en el lugar: JCPenney, Dillard’s, Dick’s Sporting Goods y Elev8.