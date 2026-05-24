JCPenney anuncia cierre definitivo Florida mientras histórico centro comercial se transforma
Publicado el24/05/2026 a las 08:55
- JCPenney anuncia cierre definitivo
- Remodelación del centro comercial
- Nuevo desarrollo con Costco
Una de las tiendas más emblemáticas de Sanford, Florida, se despide de sus clientes tras casi tres décadas de operación.
La sucursal de JCPenney ubicada en el Seminole Towne Center cerrará definitivamente el próximo 25 de mayo.
El anuncio marca otro capítulo en la transformación de un centro comercial que alguna vez fue punto de encuentro clave para la comunidad.
La decisión llega después de la venta de la propiedad, mientras el complejo inicia un ambicioso plan de reurbanización.
Una tienda histórica llega a su fin
La tienda abrió sus puertas en 1995, cuando el centro comercial vivía uno de sus momentos de mayor auge.
Con el paso de los años, el flujo de visitantes disminuyó y el número de comercios activos comenzó a reducirse.
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En enero de 2025, el Seminole Towne Center cerró oficialmente tras ser adquirido por la promotora The Ardent Companies.
Hasta ahora, solo cuatro tiendas ancla permanecían operando en el lugar: JCPenney, Dillard’s, Dick’s Sporting Goods y Elev8.
Venta millonaria impulsa la transformación
La tienda principal de JCPenney, con una superficie de 122.000 pies cuadrados, fue vendida en diciembre por 7 millones de dólares.
El nuevo propietario es precisamente la desarrolladora encargada de revitalizar todo el complejo comercial.
Representantes de la empresa indicaron que aún no pueden revelar cómo se integrará el espacio en el nuevo proyecto.
Sin embargo, trascendió que la marca que ocupará el lugar generará entusiasmo entre los residentes de la zona.
Un nuevo concepto urbano para el área
El plan de Ardent contempla un desarrollo mixto que incluirá comercios, un hotel y un edificio residencial con 300 apartamentos.
Entre los proyectos más destacados figura la construcción de un Costco de 156,000 pies cuadrados en el espacio antes ocupado por Macy’s.
El diseño también prevé alrededor de 850 espacios de estacionamiento y una estación de servicio.
La apertura del nuevo supermercado mayorista está proyectada para finales de 2026 o inicios de 2027.
Demolición y fases de construcción
La demolición del centro comercial actual podría comenzar entre el segundo y tercer trimestre de 2026.
El proyecto se desarrollará por etapas, iniciando en el extremo sur de la propiedad.
Aunque el calendario exacto aún no está completamente definido, se espera que la primera fase abra en 2027.
Mientras tanto, no se ha anunciado el cierre de Dillard’s, Dick’s Sporting Goods ni Elev8.
Impacto en la presencia de la marca
Con la salida de esta sucursal, el número de tiendas JCPenney en Florida se reducirá a 43.
El cierre simboliza el cambio en los hábitos de consumo y la evolución del comercio minorista en la región.
Para muchos clientes, la tienda representó durante años un espacio habitual para compras familiares.
Ahora, el terreno que ocupó durante casi 30 años será parte de un nuevo modelo urbano que busca revitalizar la zona, señaló ‘The US Sun‘ y ‘WKMG-TV‘.